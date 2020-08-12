競委會指香港海港聯盟部分市場或有反競爭效果　聯盟提五承諾釋疑

競爭事務委員會早前就香港海港聯盟展開調查，競委會今日（12日）完成調查後表示，由於聯盟各成員在門戶港市場的合計市場佔有率非常高，或有反競爭效果。聯盟提出5項承諾釋除競委會疑慮，包括就個別服務收費水平設定上限，承諾有效期至少8年或以上。競委會就聯盟的建議，展開諮詢。

競委會今日（12日）完成調查後表示，就有關調查著眼於聯盟會否損害在香港的競爭，違反《條例》下的第一行爲守則，以及聯盟建議作出承諾，以釋除競委會的疑慮。（資料圖片）

現時，香港海港聯盟是以合約形式進行的聯營安排，由四間貨櫃碼頭營運商組成，包括香港國際貨櫃碼頭有限公司、現代貨箱碼頭有限公司、中遠─國際貨櫃碼頭（香港）有限公司及亞洲貨櫃碼頭有限公司。根據聯盟的協議，各成員會透過在運作、商業及財務上的協調，共同經營及管理他們在香港葵青港的8 個貨櫃碼頭共23 個泊位。

競委會的調查發現，各成員在門戶港市場的合計市場佔有率非常高，相當可能在該市場會引起競爭疑慮，而成員亦可能會提高收費或降低服務水平，損害顧客利益。競委會又認為，聯盟不大可能在國際轉運及駁船轉運市場引起競爭問題，原因是這兩個市場分別於東亞的主要港口及珠三角的港口中，另有數個可替代聯盟的服務供應商，供航運公司選擇。此外，根據相關市場情況，各成員在上述市場的合計市場佔有率，亦未達至會引起疑慮的水平。

競委會調查亦發現，各成員於葵青向航運公司以外的顧客，如貨車營運者及貨運代理公司等，所提供的各種服務，各成員或會藉著結盟提高服務收費，此外，就各成員因應未為成員DP World 的操作需求而提供的互惠服務，可能會讓各成員提高對DP World 的收費，甚或停止向其提供該服務。

因應競委會的疑慮，香港海港聯盟作出5項承諾，包括向航運公司提供處理門戶港貨物的服務時，就收費設定上限，收費不會高於2019年4月1日水平；同時確保出任聯盟管治委員會委員的現代貨箱碼頭有限公司代表，不會同時被委任為蛇口港或赤灣港的貨櫃碼頭營運商之董事等，部分承諾有效期最長8年。

競委會認為，各成員建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此競委會擬接受該等承諾，按《條例》要求展開諮詢，公眾可於2020年8月26日下午6 時或之前，向競委會提交申述。