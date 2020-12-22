確診食肆｜增16餐廳　《無間道2》取景鴻福海鮮四季火鍋上榜

本港周一（21日）新增85宗確診個案，當中78宗本地個案有27宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增16間食肆曾有患者到訪，當中有兩間是「打邊爐」專門店，包括曾經是電影《無間道2》取景地的鴻福海鮮四季火鍋，另一為荃灣小肥羊。另外，連鎖茶記翠河餐廳有兩分店上榜。

荃灣大鴻輝小肥羊上榜

據衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增16間食肆曾有患者到訪。其中有兩間是馳名火鍋店，包括位於大鴻輝（荃灣）中心的小肥羊，及土瓜灣落山道86號的鴻福海鮮四季火鍋。鴻福海鮮是電影《無間道2》中的取景地。

鴻福海鮮四季火鍋曾經是電影《無間道2》中的取景地。（《無間道2》圖片）

Billy Sir音樂教室群組成員曾到翠河餐廳及大快活分店

連鎖店方面，翠河餐廳分別位於土瓜灣道307號、富邦大廈的分店上榜，前者是由「Billy Sir 音樂教室」群組個案#7686的足跡，據文件的報告/到訪日期，該名64歲男子於12月10日到上址，他於11日開始發病。

大家樂及大快活亦有分店上榜，分別是嘉里中心分店及連城廣場分店。報告於14日到訪該大快活分店的患者#7702，亦是「Billy Sir 音樂教室」群組個案，該名66歲女子於10開始發病。

另外，石籬二邨石榮樓爆疫須強制檢測，石籬商場1期的譚仔三哥米線曾有患者到訪。酒家方面，有聯合廣場的百好名宴、油麗商場的富金軒酒家及土瓜灣道78A的漢寶酒樓。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 53 + 53 + 53

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼