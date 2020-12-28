社企從食品工場「救」涼茶渣　採中大研發配方製有機堆肥種靚菜

涼茶渣非用完即棄，原來亦可用於種植。香港中文大學生命科學學院透過賽馬會「好壤」城市有機堆肥計劃，獲資助500萬元，研究出利用涼茶渣、咖啡渣、啤酒麥芽渣及豆渣，以4：3：2：1黃金比例製成有機堆肥，改善農作物及土壤質素。 原材料來自本地食物工場，由社企FoodCycle+製成港產廚餘堆肥「加樂泥」，預計一年內推出市面銷售，亦可減輕堆填區負擔。

根據環保署數字，2019年每日廚餘棄置量達3,353公噸，來自工商業約佔三成，但整體回收率只有3.6%。廚餘除可送往政府小蠔灣廚餘廠轉化成生物氣發電，亦可投入泥土成為養分。

中大生命科學學院與社企合作，研究為食品工場產生的有機廢棄物延續生命。經篩選及土壤化學分析後，發現涼茶渣、咖啡渣、啤酒麥芽渣及豆渣的組合是高效率有機堆肥。負責研究的客座副教授朱利民指，一般市面有售的化學肥大多無機，主要在短時間內為植物提供營養，故大部分水溶解性很高，往往超乎根部所能吸收，有機會灼傷植物根部，致營養流失多於被根部吸收。試驗期間，他發現涼茶渣成分多樣、易分解，而且涼茶渣中的細小枝桿，可增加土壤空氣流通，有助微生物生長。

社企設廠生產「加樂泥」 冀一年內推出市面

社企FoodCycle+在上水開設廠房，以中大研發的配方堆肥及試驗方式種植，原材料來自鴻福堂、Nespresso、生力啤酒和壹品豆漿的食物工場。廚餘分批放進堆肥系統後，微生物會將廚餘分解，需時約21日，再送到「靜堆區」繼續分解，整個過程約50至60日，未來希望縮短至約40日，提升產量。有機廢棄物經耗氧堆肥方式，最終製成「加樂泥」，農戶、園藝公司，甚至家庭種植均可應用，做到本地回收、生產及應用，5公升及40公升包裝預計定價60至80元，以及150元。該產品已成為香港有機資源認證中心的「可接受使用物料名冊」上，唯一本地生產的廚餘堆肥。

FoodCycle+ 聯合創辦人鍾千慧表示，試驗期間分別在土壤混入15%「加樂泥」及本地常用有機肥料花生麩，同一時間種植羽衣甘藍菜苗，一個月後，發現前者生長得更茂盛。她解釋，有好的泥土質素，土壤顆粒凝聚有助減少水土流失、改善疏孔性，不會加快作物生長速度，而是在既定的生長期內達致最佳狀態；反之，有機會無論種多少天，亦長得較細棵。

另一聯合創辦人鄭逸豪補充指，目前FoodCycle+ 每周回收4至5公噸有機廢棄物，最終成品壓縮至約1公噸，估算本港每日約有100公噸原材料，可製成約20公噸的「加樂泥」。

勝哥（右）使用「加樂泥」後，大讚無臭味、不惹蚊蟲，農作物產量亦大增。（勞敏儀攝）

農友試用：無臭味、不惹蚊蟲

今年初已有35間農場或園藝公司試用「加樂泥」，柏寧酒店的天台農莊是其中之一。首席花藝師戴恩勝獨自打理2,000呎天台農莊。戴說，以往酒店餐廳使用的食用花從外國入貨，一朵翠玉瓜花空運來港售價24元，但自己種植後，每年為酒店節省至少30萬元。

戴恩勝說，天台農莊曾使用有機肥料，因惹來不少蚊蟲而停用，今年初試用「加樂泥」，不但沒有臭味，沒有蚊蟲蹤影，產量亦有增加，故後期追加至7、8成場地使用。他表示，以往購入的大葉羅勒最多只能放2天，葉子亦容易下墜，但今年混入「加樂泥」新種的則可放5天，味道更濃，笑言在6樓餐廳烹煮，香味瀰漫至4、5樓，質素大獲廚房同事好評。