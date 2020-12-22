英國變種病毒｜留學生指街上人流大減︰部分人唔驚變種冇戴口罩

全港新冠肺炎疫情肆虐，英國早前發現新型冠狀病毒變種病毒株，稱其傳播效率比原有病毒高出70%，多國宣布收緊對從英國入境的旅遊限制，禁止英國旅客入境。英國留學生麥先生今日（22日）於電台節目表示，街道上的人流大減，相比兩周前街上人山人海，有明顯對比。他亦指，倫敦部分市民在室外時，仍然不戴上口罩。

麥先生稱，兩周前封城結束時，街道上人山人海，與今日相比有明顯的對比。（資料圖片Alberto Pezzali / 美聯社）

居於英國倫敦西部的麥先生指，其居住地已實施「第四級管控措施」，而今早外出超市購物時，發現街道上的人流大減。他稱，兩周前封城結束時，市民均出門開心迎聖誕，街道上人山人海，相比下有明顯的對比。但暫時公共交通未有影響，因當局鼓勵市民如非必要不外出，「巴士上面可能都係得兩三個人。」

麥續說，「第四級管控措施」具體與封城相近，只不過今次屬局部封城，例如非售日常品的商店，如時裝店、娛樂場所等須關閉，剩下超市及藥用品等店獲准營業。此外，每個家庭只能派出一個代表外出購物，室內亦制止跨家庭聚會，即不可到親友家中聚會。

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麥亦指，室友早前已紛紛回國慶祝聖誕，雖然市民大眾均希望成功抗疫，購物時亦佩戴口罩，在商店內亦保持兩米距離，可見部分市民願意遵守規矩。不過他稱，經3個月的觀察，惟部分人在室外時，仍然不戴上口罩。「即使有變種，都冇乜話令啲人更加驚，要戴返口罩。」

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