英國變種病毒｜研酒店隔離延至21日　消息：首針對英國　或再擴大

新冠肺炎疫情持續一年，近期英國更出現變種病毒，多國已拒絕來自英國的旅客入境。本港今日（22日）起收緊由英國回港人士的檢疫安排，禁止過去14日曾逗留英國逾兩小時者登機來港，包括香港居民及轉機旅客。12月2日起從英國抵港者完成14日檢疫後，要額外強制留家7天，並須強制檢測。

除英國外，荷蘭、意大利等都發現變種新冠病毒，殺傷力不容忽視，而14日檢疫期未必足以找出全部患者，造成在本港社區「播毒」情況。港府將進一步修改法例，規定英國抵港人士須在酒店檢疫21日，全期逗留酒店不得外出，據悉，有需要時不排除將延長檢疫期擴大至其他地區抵港旅客。有關修例建議須獲行政會議通過，惟今日行會休會，消息指如有需要緊急修例，特首可召開特別會議。

政府研修例 待行政會議通過

因應英國的變種新冠病毒疫情嚴峻，政府決定由今日起，收緊包括香港居民在內的英國抵港人士檢疫措施，包括14日酒店檢疫及7天家居禁足，並須於第19天或第20天再接受接受檢測。據悉，政府計劃修改涉及疫情防控的第599C、599E及599H章，將從外國抵港後的檢疫期一律由現時的14日延長至21日，即不止針對從英國來港人士。

不過，修例建議須在行政會議通過，但今日行會休會，據悉政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權等官員今日到深圳與國家衞建委官員會面，故上述修例工作仍未完成。消息人士稱，下一次行政會議預料於1月初召開，惟假如特首林鄭月娥認為有需要時，可緊急開會審議修例。

本月2日起英國返港者 第三次檢測有結果前需禁足

政府周一（21日）舉行記者會公布，根據《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）及《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下，收緊多項適用於從英國到港人士的防疫限制措施。相關措施會於12月22日凌晨零時生效，直至另行通告為止。

第一，所有於過去14天曾逗留英國超過兩小時的人士（包括香港居民），將不會獲准登機前來香港。

第二，港府早前已規定中國以外地區抵港人士，完成14日檢疫期後，第19或20天須到社區檢測中心接受第3次檢測，如今再增加一規定，如從英國抵港受檢人士因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車。

第三，政府同時亦正著手修改法例，容許在有需要時把強制檢疫期訂為多於14天，包括將從英國來港人士的強制檢疫期延長至21天。有關詳情會待行政會議通過後再作公布。