白衣男被指撕連儂牆遭私了　被迫跪地兼擲玻璃瓶　兩男認罪候判

去年元朗7.21事件兩個月後，大批市民在元朗集結，穿白衣中年男子，被示威者指稱曾撕去「連儂牆」貼文而遭「私了」，不但被擲玻璃瓶，更曾被迫跪在地上。兩名當晚曾在該處集結的男子，今(22日)在區域法院承認，非法集結、非法禁錮及暴動共3罪，法官先為二人索取報告才判刑，案件押後至明年1月13日。

兩被告均稱願賠償

被告張裕泰（32歲，送貨員）以及17歲羅姓男學生，承認非法集結、非法禁錮及暴動3罪。其中羅被指去年9月21日在元朗形點參與非法集結；而張則被控於同日在元朗康景行非法禁錮52歲男子李姓事主以及在康樂路輕鐵站參與暴動。

辯方指兩被告願意賠償，法官下令二人將賠償金存入法庭，並先索取心理、精神、勞教及教導所報告再作判刑。

羅破壞港鐵設施及商店

案情指，去年9月21日大批人在元朗形點商場集結，當時元朗站已關閉，車站連接的商場出口亦落下捲閘，包括羅在內的一群黑衣人，在閘前設路障阻塞閘口，並從附近商戶搬走桌和椅，並用桌椅及鐵鏈作鞏固，他們亦破壞閘口的消防裝置，令港鐵損失8700元，火警鐘響起令消防員稍後到場。

羅參與架設路障及阻塞閘口，又用噴漆損壞商場6組電視鏡頭，及商戶的8組閉路電視鏡頭，而商戶損失7000元。在商場或元朗站聚集的人及後移向元朗市中心。

2019年9月21日晚元朗區多處發生衝突。(詳見下圖)

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事主路過被指撕連儂牆被迫跪地

52歲事主下班回家途中經過涉案的康景街，包括張在內的人截停事主，及以侮辱和威嚇方式質問他，又指他早前曾撕去「連儂牆」上的貼文，人群中有人向事主擲水樽，張阻止事主前行及阻礙他的活動自由，又強迫他跪在馬路上，事主被張強行按倒時雙膝擦傷。

有人向事主擲玻璃瓶

有旁觀者扶起事主，但多人繼續圍堵他，有人更向他擲玻璃瓶，令他被玻璃碎割傷。後來，有人護送事主離開，事主雖然成功上的士，但繼續被群眾圍堵辱罵，有人疑似向事主噴射胡椒噴霧的噴劑，更有人叫司機放下事主，如照辦便不會毀壞的士，及後有人將事主拉下車。

張把事主電話摔在地上

事主被拉下車後，繼續被圍堵，張要求他交出電話，有人又用金屬打事主的頭部，致他倒地，同一時間，張接過事主價值2500元的「小米」電話後，把其電話摔到地並造成毀壞。事主在事件中擦傷及頭部受傷，其頭部需要縫7針。

案件編號：DCCC183/2020