將軍澳居民遭私了　官指示威者已失理智和人性　兩施襲男女囚44月

有示威者去年11月在將軍澳，悼念去世的科大學生周梓樂。有區內男居民不滿示威者於凌晨時發出的聲浪太大，要求對方安靜。他與示威者因此發生爭執，遭人「私了」，被推倒和拳打腳踢。有份「私了」的無業女子和的士司機早前承認暴動和有意圖而傷人兩罪。法官今(27日)在區域法院判刑時指，事主只是投訴樓下聲浪而被襲，實屬無辜，而現實的示威者更是失去理智和人性，最終判兩名被告監禁3年8個月。

兩名被告：黃鑫才（29歲，女，無業）及陳明貴（59歲，的士司機）。控罪指，兩人於去年11月9日，在將軍澳富康花園1座外與他人參與暴動，和非法及惡意傷害X(案發時33歲)。

官指事主受襲屬無辜

法官判刑時強調，市民享有集會自由，但指該自由非絕對。若當中有人使用暴力，將會受到法律制裁。法官又指，X只是投訴樓下聲浪太大，卻受到襲勢，實屬無辜。他當時被拳打腳踢，亦被人用硬物襲擊。法官指，相關行為不為文明社會接納，又指參加者已失控，失去理智和人性。

法官又指，案發時期社會發生暴力事件，若有人參與其中，會鼓勵在場其他參加者。法官又稱，判刑時不會只考慮被告的個別行為，而是案中整體暴力情況。

案發經過。(詳看下圖)

事主下樓要求示威者安靜

案情指，有示威者於案發日凌晨，悼念同月8日去世的周梓樂，期間大叫「香港人加油」等。居於富康花園的X於凌晨2時許下樓，要求示威者安靜。

他因此被示威者包圍和指罵，又被推倒在地，遭拳打腳踢5至10分鐘。有人用雨傘打X，兩名被告則分別腳踢X三次，和徒手打他。示威者在警員扺達現場前散去，兩被告則在案發地點附近被捕。

至今仍發惡夢及不能做劇烈運動

X被襲後，頭和左膝等有多處裂傷，面、右胸等有擦傷。他留院3天，並獲病假至同年12月2月。而X於本年10月就其傷勢錄取口供，指現時仍感痛楚，並會發惡夢被打，不能做劇烈運動。

辯方求情指，女被告案發時未有受其精神問題影響，並強調她犯案未有預謀。

案件編號：DCCC 125/2020