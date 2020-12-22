WSJ爆科興疫苗巴西第三期測試有效率逾50%　梁子超：講咗等於無講

本港擬購入三款新冠肺炎疫苗，其中一款為中國科興的滅活技術生產的疫苗。疫苗的第三期臨床數據將於明日（23日）公布，衞生署會於一月按數據審視；《華爾街日報》今日率先披露指，疫苗在巴西的臨床試驗顯示有效率高於50%。 呼吸系統專科醫生梁子超今日（22日）向《香港01》解釋指，有效率要過50%是世衞早前設定的門檻，「必須過咗50%有效率嘅最低標準，先可以繼續落去做試驗。（數字）宜家喺講咗等於無講」，認為必須要等到明日的詳細報告才可以評估。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，疫苗必須過50%的門檻，現時到底疫苗的有效率是否到95%等的推論均是「靠估」。

中國科興的克爾來福疫苗早前在巴西、印尼、土耳其及中國進行第三期臨床試驗。（美聯社）

《華爾街日報》今日獨家報道指，科興的克爾來福疫苗在巴西的第三期臨床試驗顯示有效率高於50%，專家預期疫苗的有效率會達95％，媲美其他的藥廠生產的新冠疫苗。

除了巴西外，科興亦於印尼、土耳其及中國進行第三期臨床試驗，其中在印尼的試驗更發現疫苗的血清抗體陽轉率為97%。

有效率達50%只屬世衞的最低標準

梁子超今日回覆報道，認為報道內容中提到的「有效率高於50%」是預料之內。他說：「世衞當時設得個門檻喺有效率50％，必須過咗50%有效率嘅最低標準，先可以繼續落去做試驗。（數字）宜家喺講咗等於無講。」

對於報道引述專家推斷疫苗的有效率會達95％，梁子超稱：「咁另外都有90幾個%，大家都自然期望佢（克爾來福疫苗）有咁上下啦。」他坦言，只有明日科興公開數據才會「開估」。

血清抗體陽轉率不等於有效率 有抗體不一定不染病

數據顯示，接種疫苗血清抗體陽轉率為97%又應該如何理解呢？梁子超解釋，該數據只反映有97%的參加者接種疫苗後身體產生了抗體，但並不等於體內的抗體能夠處於高水平，能夠中和病毒的入侵，故不能說血清抗體陽轉率等於疫苗的有效率。

另一名專家何栢良亦指出，新冠疫苗必須過50%有效率的門檻，在未有實際數據下討論疫苗的有效率是「靠估」，必須留待明日的數據再做評論。

科興在4個地區共招募得24,530名參加者進行第三期臨床試驗，至於輝瑞、莫德納的樣本大小分別為43,998人及33,000人。

何栢良稱，科興的試驗與另外兩間的數目是差不多，不太影響準確性。但他認同參加者的數量越多會越準確，又以輝瑞早前的數據為例，單計65歲以上的參加者作統計，感染人數中19人是接種安慰劑，另一人接種疫苗，由於整個基數都較低，故會拉低整個疫苗實際有效率，「60以上參與者係難搵，因為會怕佢哋危險，所以都未必知真正成效」。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼