警員鏡頭前展示立場記者身份證　警方承認不足︰接納私隱專員調查

去年12月26日大埔超級城衝突中，《立場新聞》記者的身份證資料遭警員刻意在直播鏡頭前面展示。警務處處長鄧炳強於今年初，曾回應已經訓斥相關警員，希望同類事件不會再發生。警方今日（22日）表示，接納個人資料私隱專員調查報告的相關意見，並認同涉事警員展示記者身分證，行為上有不足之處。

2019年12月26日，有警員將《立場新聞》記者的身份證等向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。（《立場新聞》圖片）

警方今日表示，接納個人資料私隱專員就大埔超級城事件發表的調查報告，亦會跟進報告提出的四項建議。警方稱，一向十分重視個人資料私隱，致力遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，同時要求人員時刻恪守該條例下的各項要求。

警方亦稱，就資訊保安及個人資料保護方面，警隊有清晰及嚴格的指引和程序，規管人員執勤期間就個人資料的處理和使用。但警方指，認同涉事警員展示記者身分證，行為上有不足之處，已作出訓斥，亦會參考調查報告進行紀律覆檢。

警方發言人說，會檢討有關政策及指引，加強對人員的培訓，確保各級人員理解並遵從《私隱條例》及相關保障資料原則，並會繼續採取所有切實可行的措施，以保障個人資料私隱。

▼2019年社會運動情況▼

去年12月26日，網民號召於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，其中於大埔超級城，一名在場採訪的《立場新聞》記者，被便衣警員截查要求出示身份證，其後警員將記者的立法會記者證、記協記者證及身份證，向該記者的直播鏡頭展示近數十秒。