警員鏡頭前展示記者身份證　鄧炳強：可能同事做嘢太過投入

去年12月26日大埔超級城衝突中，《立場新聞》記者的身份證資料遭警員刻意在直播鏡頭前面展示長達40秒。香港開電視周三（26日）晚上播出警務處處長鄧炳強的專訪，他回應有關事件時，解釋稱「可能有啲同事做嘢時太過投入」。

鄧炳強就警員違法在直播鏡頭刻意展示記者身份證一事開脫，解釋稱「可能有啲同事做嘢時太過投入」。（開電視影片截圖）

鄧炳強在訪問中表示：「可能有啲同事做嘢嘅時間係太過投入，亦都係可能會例如將一啲人嘅身份證明文件係鏡頭上展示。面對呢啲做錯或者做得唔好嘅地方，第一時間我哋要話俾同事呢啲係唔正確，係制止咗先。」

他又稱，警方每日「有過萬個千決定」，難以全部沒有錯，希望警隊和記者之間互諒互讓。他表示，正約見多個記者組織，期望有一天「前線記者、警察可以坐埋一齊」傾談。

2019年12月26日，有警員將《立場新聞》記者的身份證等向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。（《立場新聞》圖片）

去年12月26日，網民號召於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，其中於大埔超級城，一名在場採訪的《立場新聞》記者被便衣警員截查要求出示身份證，其後警員將記者的立法會記者證、記協記者證及身份證向該記者的直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。香港記者協會及香港攝影記者協會聯合事後發聲明強烈譴責警員行為，要求私隱專員介入調查跟進，而個人資料私隱專員公署亦發聲明，指上述行為不正確。