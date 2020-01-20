警員鏡頭前展示記者身份證　私隱專員：連同上月事件一併處理

立法會今（20日）召開政制事務委員會，會上多名立法會議員關注昨日有警員將記者身份證展示鏡頭前一事，個人資料私隱專員黃繼兒表示，將一併調查周日及上月大埔有警員展示記者身份證事件。他指昨日事件中，該記者當時沒進行直播，而案件正在調查，故不會詳細評論。 另外，就警員上月同樣在大埔展示記者身份證，黃繼兒稱，私隱公署已去信要警方，而對方已回覆相關內容，惟他強調涉及內部調查，需要等待警方進一步回覆。

有警員刻意在記者攝錄期間，將記者的身份證放在鏡頭前遮擋拍攝。相關片段截圖經模糊處理。（立場新聞片段）

民主黨林卓廷表示，警員在直播期間在鏡頭前展示記者的身份證，其容貌、出生日期等資料遭公開，惟他稱私隱專員事後僅發聲明，阻嚇性明顯不足。公民黨陳淑莊同樣關注事件，強調警方一而再、再而三發生同類事件，質問局方是否接受公開展示他人身份證的做法。

政制及內地事務局局長聶德權表示，私隱專員已按法例跟進，強調若事件涉及警員，警方會有既定機制處理。聶德權又指，在過去的大型社會運動中，不少情況都涉及私隱保障不足，故需要研究是否需要修例以及擴大私隱專員的調查及檢控權力等，同時他稱會檢視在法例、公眾教育等方面是否不足。陳淑莊隨即指事件顯示的並非公眾教育不足，而是警隊人員的教育不足。

聶德權指，在過去的大型社會運動中，不少情況都涉及私隱保障不足，故需要研究是否需要修例以及擴大私隱專員的調查及檢控權力等。（梁鵬威攝）

黃繼兒則表示，就警員早日在大埔超級城在直播鏡頭前展示記者身份證的事件，公署已在事發翌日去信警方要求回覆，對方已回覆詳細內容，不過當中涉及內部調查，故需要等待警方進一步回覆。

另外，議會陣線毛孟靜提及，就831太子站事件，港鐵表示不能夠公開閉路電視，她問及若將涉及其他市民的容貌「打格」後是否能夠公開片段？黃繼兒稱概括而言，若有關場所安裝的攝錄器材影像可以辦識一個人的身分，則需要得到當事人同意，惟他稱個有別情況例外，如涉及罪案的偵查或防止罪案發生等，則可以是公開。他又指，現時亦有方法可將人物模糊化，如「打格」等都是可以接受。