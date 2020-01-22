警務人員直播鏡頭前展示記者身份證　消息︰兩警須接受訓斥

去年12月26日大埔超級城衝突中，《立場新聞》記者的身份證資料遭警員刻意在直播鏡頭前面展示。於周日（19日）中環遮打花園的集會前，一名《立場新聞》記者被警方截查時，再有警員將其身份證在鏡頭前面展示長達一分鐘。消息指，涉事的兩名警務人員已接受訓斥，指他們對個人私隱保障的敏感度不足，並會配合個人資料私隱專員公署調查。 《香港01》正向警方查詢。

兩次發生同類事件，警察公共關係科總警司郭嘉銓周一（20日）曾於電台節目解釋，警員不知道事主是記者，亦不知道事主正用手機做直播，警方會再了解事件。至於去年12月26日大埔超級城衝突中《立場新聞》記者身份證資料遭警員刻意在直播中展示，郭嘉銓亦指，該名記者已向投訴警察課作出投訴，警方正調查事件，會訓示警員加強注意個人私隱問題。

消息指，兩次事件中的涉事警員，均已接受訓斥，指他們對個人私隱保障的敏感度不足，會配合個人資料私隱專員公署調查。消息指，由於記者已作出投訴，按既定程序，投訴警察課會調查，並經監警會審視後認為有違紀成分，會再內部紀律處分。

對於兩度有記者個人資料被警務人員在直播鏡頭前正面展示洩露，香港記者協會曾發聲明批評事件。私隱專員黃繼兒昨日（21日）強調，會再向去信予警務處處長，提醒警員在法例上保障私隱的要求及規定。