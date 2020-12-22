新冠肺炎｜麗晶花園居民檢疫完能否回家現羅生門　張竹君：無封鎖

麗晶花園第6座D室早前有多名住户確診新冠肺炎，於12月10日獲衞生署安排撤離到檢疫中心，於平安夜（24日）可完成檢疫。有正受檢疫的居民稱，於今日早上獲衞生署通知可歸還鎖匙，但當問及單位是否解封後，對方稱僅負責交還鎖匙，對能否回家感擔心，批評政府未有清晰交代。觀塘區議員李軍澤稱，自安排居民撤離後，已有就單位調查進度向當局查詢，惟一直未獲回覆。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會上稱，未有封鎖D室單位，如居民完成檢疫便可以返回單位。

12月22日，麗晶花園6座D室居民吳太正於竹篙灣檢疫中心接受檢疫，她透過電話稱於早上已獲歸還鎖匙。 （羅君豪攝）

料聖誕節可離檢疫中心 衞生署人員交回鎖匙未答是否解封

正於竹篙灣檢疫中心接受檢疫的吳太於記者會透過電話受訪，她稱於平安夜（24日）凌晨完成檢疫，當局建議於25日、即聖誕節正日早上離開。她稱，丈夫於今日早上獲衞生署人員交回單位後備鎖匙，但當向對方查詢單位是否可解封時，對方僅稱只負責交還鎖匙，未有回覆。她稱擔心於完成檢疫後未能回家，加上受檢疫影響現時「手停口停」，若再租住酒店將加重負擔，「冇理由就走先話唔返得屋企。」

觀塘區議員李軍澤（右）稱，於居民撤離後，曾多次向衞生署及民政事務署查詢調查進度，及單位是否適合居民居住，不過一直未獲回覆。（羅君豪攝）

區議員批當局未有交代何時解封

觀塘區議員李軍澤稱，於周日（20日）有一名居於D室的確診者康復出院後，回到居住單位，其後於衞生署人員勸導下離開，當時指D室居民仍未可回來居住。其後管理處亦發出通告，指由於衞生署未完成調查，D室住户未准回到住處。他稱，於居民撤離後，曾多次向衞生署及民政事務署查詢調查進度，及單位是否適合居民居住，不過一直未獲回覆。

麗晶花園6座管理處於周日發通告，稱由於相關部門就D室的調查仍在進行中，所有住户未獲准返回單位。（區議員提供圖片）

麗晶花園業委會副主席黃女士稱，據她了解，有幾名正受檢疫的居民為需要定期服藥的長者，擔心一旦未能於完成檢疫後回家，他們或未有足夠藥物。她要求政府交代D室居民能否於完成檢疫後回到單位，若未能獲准回家，政府應資助居民租住酒店。

麗晶花園6座D室居民於12月24日凌晨完成檢疫期。（羅君豪攝）

張竹君：完成檢疫便可以返家

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會上稱，未有封鎖麗晶花園6座D室，只將密切接觸者送往檢疫，如他們完成檢疫便可以返回單位。

12月22日，觀塘區議員與麗晶花園業委會代表開記者會，要求當局交代6座D室單位是否解封。（羅君豪攝）

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼