八成樓宇屬淘大麗晶「單喉管」　專家教紙巾測試U型聚水管有無效

新冠肺炎肆虐將近一年，曾成為「疫廈」的青衣長康邨康美樓及九龍灣麗晶花園，同為單喉管設計大廈，有專家指該兩座大廈大爆發，疑與渠管接駁及設計有關，擔憂淪為「淘大花園2.0」。 香港持牌水喉匠總會主席莫鈞雄表示，香港的大廈喉管設計分為「單喉管」及「雙喉管」設計，直指本港八成大廈屬麗晶、淘大花園的「單喉管設計」。他更教記者如何分辨所居住的大廈是屬於「單喉管」或「雙喉管」，若住在「單喉管」大廈，可以做個簡單小測試去確定有否氣體倒流進屋。

麗晶花園第六座在12月時出現多宗確診個案，袁國勇視察後，發現大廈喉管設計與淘大花園相似，而且不知是否所有單位均有安裝Ｕ型隔氣管，懷疑病毒經類渠等喉管傳播。（資料圖片／鄧柏良攝）

+ 45 + 45 + 45

麗晶花園第六座在12月時出現多宗確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇視察後表示，大廈喉管設計與淘大花園相似，而且不知是否所有單位均有安裝Ｕ型隔氣管，懷疑病毒經類渠等喉管傳播。

「單喉管設計」座廁去水渠位駁同一條管

《香港01》邀請了香港持牌水喉匠總會主席莫鈞雄及總務馬競爭，帶我們實地視察並分辨不同大廈喉管設計。

莫鈞雄稱，現時香港的大廈喉管設計可分為「單喉管設計」及「雙喉管設計」，並指「單喉管設計」是指「有渣」的渠與「無渣」的渠均駁至同一條喉管。

他指的「有渣」，是指接駁座廁的糞便及尿液，「無渣」則指地台去水位、洗手盤、企缸及浴缸去水位等；而「雙喉管設計」則將「有渣」及「無渣」的喉管分開接駁至兩條獨立的喉管。

單喉管多戶同時沖廁風險高

莫鈞雄稱「單喉管設計」較高風險，是因為糞便容易滋生病菌及殘餘確診者的病毒，並與其他渠管接駁至同一條喉管，如當中有喉管的「U型聚水器」（又稱Ｕ型隔氣管）無水、無安裝U型聚水器或反虹吸閥（俗稱冬菇頭）未有發揮作用時，臭氣及病菌便有機會倒流進屋。

他更指如有多個住戶同時沖廁時，渠管的壓力會將Ｕ型聚水器的水位傾斜，同樣有機會讓少部份氣體流進屋內，而「雙喉管設計」把「無渣」與「有渣」的渠管分隔，縱便出現類似情況，病菌會相對較少存在於不同渠位。

資助房屋全屬「單喉管設計」 慳位減成本

莫鈞雄指現時本港八成大廈屬麗晶、淘大花園的「單喉管設計」，房屋署的資助房屋全都是「單喉管設計」，「雙喉管設計」大多是80年代的設計，現多為「單喉管設計」，全因可降低建築成本及不佔位。

他促請政府檢視有關條例，是否應規定「雙喉管設計」，減低居民將來再次面對未知疾病的風險。

香港持牌水喉匠總會主席莫鈞雄表示，本港八成大廈屬麗晶、淘大花園的「單喉管設計」。（梁祖饒攝）

▼Ｕ型聚水器小測試▼

薄紙巾測試Ｕ型聚水器有否運作

如不幸住在「單喉管設計」大廈，莫建議居民檢查排氣管、Ｕ型聚水器及反虹吸閥是否妥善安裝及運作。他指企缸、浴缸或地台去水位的Ｕ型聚水器可能藏在地底，故建議可以薄紙巾貼在要作測試的去水位，同時使用廁所泵不斷重覆吸座廁的水，加強喉管的氣壓。

如Ｕ型聚水器有積水，作測試的去水位便不會有風闖進，紙巾也不會被吹起。但如果紙巾被吹起，便代表Ｕ型聚水器或喉管未有隔氣，建議住戶找合資格的人士作檢查。