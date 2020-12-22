港區國安法｜台媒：港府擬禁兩地大學交流　教育局：絕無此事

有台灣媒體昨日（21日）報道指，受港區國安法影響，港府擬要求香港的大學中斷與台灣各大學的交流合作，以免香港年輕人受政治影響。教育局今晚澄清指絕無此事，並對相關失實報道表示遺憾。

（自由時報報道截圖）

台灣《自由時報》昨日刊出報道，指收到消息中國為了導正香港年輕人思想，已經命香港當局改革通識教育課程，並擬禁止港、台大學合作及文教交流，以此「斬斷反送中青年後路。」報道引述「消息」指，港府有意要求香港的大學學中斷與台灣各大學的交流合作，因香港當局認為港生在台灣受到民進黨政府煽動影響，回港從事反政府等政治活動。

教育局：不會干預院校學術交流 但需符法例要求

教育局今晚澄清絕無其事，並對有關失實報道表示遺憾。教育局發言人表示，學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功及享譽全球的基石，重申學術自由及院校自主亦受《基本法》保障，政府一直致力維護。香港各專上院校均是獨立自主的機構，在管理校政上享有自主權。局方指政府不會干預院校與本地或境外學術機構的學術交流，但院校亦有責任確保其運作符合法例要求，以及學生和社會整體的利益。

發言人重申《香港國安法》旨在防範、制止和懲治危害國家安全的罪行。《香港國安法》不會影響香港居民根據《基本法》所享有的合法權利和自由，《基本法》第三十四條和第一百三十七條對學術自由和院校自主的具體保障仍然有效。《香港國安法》並不影響學者或專上教育院校與境外合作伙伴的正常交流活動。