港區國安法｜陸委會否認港生赴台申請「塞車」　稱已加開時段處理

自《港區國安法》推出後，台灣陸委會制定人道救援行動專案，近日更研擬進一步放寬港人赴台，但有報道指港生赴台申請面臨「大塞車」的境況。對此陸委會今日（19日）發聲明否認，並表示在疫情影響下，辦事處亦已就緊急案件，加開時段特別處理。

報道指，今年申請赴台就讀的港生大幅增加，據海外聯合招生委員會統計，2021學年的學士班報名人數較去年增加26%，達3093人，研究所較去年更是大增150%，達648人。

陸委會表示，因應香港局勢，現時除了原本的港澳學生入學管道，亦已協調教育部辦理 「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計劃」招生，並委託台灣師範大學僑先部加開春季班單獨招生，以滿足香港學生的升學需求。

陸委會強調各院校名額目前充裕，應可充分提供香港學生入學之管道及機會。圖為台灣大學圖書館。（網上圖片）

不過台媒報道指出，駐港辦理相關事宜的海華服務基金出現人手不足問題，導致港生大排長龍，無法即時送件，並引述台灣清華大學教授侍建宇指出，有港生反映情況一團亂，愈發緊張。

對此陸委會回應表示，香港日前爆發第四波疫情，受限於限聚措施，招生收件採預約制方式，惟有些學生仍到最後一日才遞件，辦事處已盡量安排，即使未預約也同意收件。而屆滿當日原定下午6時截止收件，辦事處亦將時間延後，最終所有排隊者都順利完成繳件。另外文件如需驗證，辦事處亦已就緊急案件加開時段特別處理。

陸委會續強調，各院校目前充裕，應可充分提供香港學生入學之管道及機會。

（ETtoday新聞雲）