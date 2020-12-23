新冠肺炎｜何栢良：如有官員嚴重抗疫疲勞「畀佢抖吓」

新冠肺炎疫情近一年，香港爆發第4波疫情至今未受控。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，政府應檢討指揮系統是否出問題，「如果有官員有嚴重抗疫疲勞，比佢抖下」，指作指揮的官員能力要強，亦要夠高級，「愈高級愈好」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，香港在檢測及隔離緊密接觸者上做得不夠快。(資料圖片)

何栢良指出，內地可在24小時內找出所有與確診個案相關的密切接觸者完成強制檢測，但香港的病毒檢測只訂在48小時內可有結果，完成強制檢測要5至6日，「唔應該接受繼續咁慢，否則沒完沒了」，認為檢測結果報告應在24小時內完成。

他稱讚醫管局在疫情下的準備和應變都做得好，押後非緊急工作，讓其他非傳染病科的醫護支援抗疫，認為政府亦應運用其餘部門人手。他認為，香港確診數字無法大幅回落是因「做得唔夠快」，期望八方支援，若有人「好攰，捱咗成年」，就可找有魄力的協助。

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何栢良亦建議，政府現時發現一幢大廈內出現多宗確診，應立即要求全幢大廈強檢，「再過多兩日多幾宗個案再強檢就慢咗」，並命令未有結果前大廈須留家，若政府能加快檢測結果，找外判保安或警察守着大廈門口就可，才能夠中斷傳播鏈。