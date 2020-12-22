新冠肺炎｜大窩口體育館、明華大廈籃球場設採樣站　暫開至周日

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多區的屋苑及樓宇亦有確診個案。食物及衞生局公布，鑑於近日在大窩口德泰大廈及筲箕灣明華大廈A座出現多宗新型肺炎確診個案，由今日（22日）開始，政府安排承辦商於大窩口體育館，以及筲箕灣明華大廈A座籃球場設立流動採樣站，暫定開放至周日（27日）。 檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。而檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知；若有樣本初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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油塘檢測中心免費為鯉魚門邨居民檢測

政府發言人指，安排「安球醫學化驗所有限公司」於大窩口體育館設立流動採樣站，今日服務時間由下午2時至晚上8時；而筲箕灣明華大廈A座籃球場的流動採樣站則由「Prenetics」負責，今日服務時間則由中午12時至晚上8時，但只限明華大廈居民及工作人員。由明日（23日）起，上述流動採樣站服務時間劃一為上午10時至晚上8時，暫定開放至周日。政府會在檢視該些流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

另外，鑑於近日在鯉魚門邨鯉生樓亦出現多宗確診個案，設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會為鯉魚門邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至周日（27日）。檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。檢測中心提供預約及即場登記服務，中心會優先向已預約市民提供服務。

而大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站服務日期已延長至本周五（25日）。設於柴灣景翠苑地下對出空地的流動採樣站亦會由今日起開放予所有景翠苑及峰華邨居民及工作人員進行檢測，暫定開放至本周四（24日）。

政府發言人又表示，須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測，流動採樣站會優先為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。

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