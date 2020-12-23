新冠肺炎｜醫生指打疫苗嚴重過敏僅100萬分之1　不宜過慮拒絕接種

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府訂購的新冠疫苗首批100萬劑最快明年初抵港。港大內科臨床助理教授李曦今日（23日）指出，一般而言，接種疫苗固然有機會過敏，但機會率約100萬分之1，屬極罕有情況。李認為毋須因顧慮過敏而拒絕接種，建議市民接種疫苗後，可等待15至30分鐘觀察有否不適，「唔好因為咁少嘅過敏機會而怕咗唔打」。

港大內科臨床助理教授李曦（左）認為毋須過份擔憂過放，建議市民接種疫苗。（資料圖片/李恩慈攝）

李曦接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，整體而言，接種疫苗後出現過敏十分罕見，大約100萬人中只有1人出現嚴重過敏，例如低血壓、休克、氣喘等，需要入院急救，注射腎上腺素及服過敏藥後，極少情況有生命危險，但一般輕微情況只會手臂紅腫、發燒不適等，以安全計，接種疫苗後應逗留觀察15至30分鐘。

李續指，接種疫苗後發生的過敏反應，可能由疫苗的輔料引起，推測或是聚乙二醇（PEG）引致過敏。至於有外媒指，有試驗者接種疫苗後面癱，李稱相關情況少見，尚待更多臨床數據確認。

李又建議，市民切勿因罕見的過敏反應而拒絕接種疫苗，「新冠肺炎可致命及有生命危險，相對咁罕有嘅過敏，一定選擇打」。

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