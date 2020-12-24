新冠肺炎｜政府突擊乙明邨執法　張竹君：不排除其他形式行動

第四波新冠肺炎疫情持續，政府今日（24日）清晨突擊到乙明邨，就強制檢測公告採取執法行動。由早上6時起，出入乙明邨明恩樓的居民，必須出示政府安排檢測的陰性結果證明，有居民批評引起混亂。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，政府今早加強執法，以積極處理、跟進不遵守公告人士，今次是以抽查方式執法，下次不排除進一步以其他方式執法。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）指，政府今早加強執法，以積極處理、跟進不遵守公告人士（梁鵬威攝）

張竹君表示，衞生署只有派樽資料，已配合相關行動，將名單交予民政署。她強調，部分居民或到其他地方做檢測，亦符合強制檢測公告，但獲得通知檢測結果的方式未必一樣。

沙田乙明邨明恩樓錄得多宗確診，政府日前要求居民須進行強制檢測。當局今早突然宣布，由早上6時起，出入居民必須出示本月17日至21日期間，政府安排檢測的陰性結果證明。同時，政府連同警方就強制檢測執法，派員到訪明恩樓每個住戶，查驗是否所有住客都已接受檢測。

公告又提到，如任何人士未能出示檢測結果的電話短訊通知，或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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