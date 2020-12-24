3男社運期間藏士巴拿被裁罪成　官明言即時監禁幾乎無可避免

去年11月10日「八區遊行」當日，有人在天水圍銀座廣場破壞商店「優品360」，並向停泊景湖居外的警車掟石。警方隨後進入景湖居拘捕多人，其中4人涉攜帶士巴拿等工具，分別被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪。裁判官水佳麗今（24日）在屯門法院，根據警員的供詞及被告當時的裝束物品，裁定其中3人罪成。法庭明言即時監禁幾乎無可避免，但先押後至明年1月14日判刑，以待索取勞教中心、更生中心等多份報告，罪成的3人還柙候判。

只有第四被告被裁定罪名不成立

4名男被告依：戚晉浩（18歲）、張天倪（18歲）、張浩一（19歲）及何浩梃（22歲）。首被告早前已承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，但否認襲警罪；另外三人則各自被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，3人均否認指控。除第四被告何浩梃外，其餘3名被告皆罪成。

就首被告的襲警罪，裁判官認為作供警員誠實可靠，亦有醫療報告作證，裁決罪成。

次被告未能解釋為何帶士巴拿

至於次被告，裁判官指他被捕時身穿黑色衣物、戴著手套、以黑衣蒙面，裁斷他是社會運動的參與者。裁判官續道，當日有人破壞銀座廣場的商店「優品360」，該店與景湖居僅相隔一條馬路，根據案發時間及地理環境，破壞者能輕易逃入屋苑；而向停泊景湖居外的警車投石之人，也可能會跑入屋苑。

雖然無證據指次被告曾經使用背囊中的鐵咀及士巴拿，但他對於為何攜帶這些工具出席社會運動，並無提出合理解釋。法庭指該些物品足以破壞財產，而次被告當時戴著手套，亦可容易從背囊拿出工具，裁定他管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成立。

第三被告被捕時拋走螺絲批

第三被告是巴士維修學徒，審訊時有傳召另一學徒作供。裁判官信第三被告攜帶的螺絲批、剪鉗等工具可能與工作有關，但留意到有些證物很乾淨，令人覺得奇怪。此外，無證據指被告當日需要回車廠上班，而即使他要回廠，也無需攜帶整袋工具。裁判官指被告沒有解釋何以在景湖居出現，法庭也不清楚他為何在被捕時拋走螺絲批，認為被告手持士巴拿準備使用，意圖作非法用途，裁定罪成。

第四被告稱正往朋友家取車匙

第四被告也是汽車維修學徒，案發之前答應朋友幫忙修理座駕，當日往景湖居的目的是到朋友家中拿取車匙。被告父親審訊時供稱，兒子當日下午3時許左右攜帶士巴拿等物品，由天澤邨出發往友人家中。

裁判官指辯方說法尚算合理可信，控方對此也沒有質疑，證據亦顯示被告曾修讀相關課程。根據拘捕時間，被告應該是到達景湖居不久後便被捕，法庭也接納他當時跑走不代表他曾犯案。

官指警處理證物欠嚴謹

辯方批評相關警員在其首份供詞無提及被告的口罩及手套，且手套也無證物編號。裁判官認同辯方說法，指這些遺漏令人覺得警員處理證物時有欠嚴謹，可能會出錯。

裁判官指，雖然被告裝束惹人懷疑，但大致上仍可就為何在案發地點出現說出合理解釋。法庭無法排除他只是為了取車匙而前往該處，裁定罪名不成立。

案件編號：TMCC1194/2020