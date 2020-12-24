平安夜｜01直擊酒店輕易「屈蛇」　職員稱客人可上房後才自行申報

今日是一年一度平安夜佳節，首個既不能外遊、又不能外出晚飯的溫馨節目，想一班朋友同慶祝看來有一定困難。早前港府公布將《旅館業條例》所指的旅館（包括酒店及賓館）納入為第599F章，限制處所內人數不得多於四人，要「屈蛇」是否困難？ 《香港01》記者今日到三間位於尖沙咀及尖東的酒店視察，酒店前枱、門口、升降等當眼處，未有任何相關告示外，記者曾嘗試自行到樓上房間「搵朋友」，也不見有職員查問或要求登記，絕不困難。

記者隨住客乘升降機到房間視察，期間不見有職員查問及要求登記。（梁煥敏攝）

2020年對於所有市民來說是難忘的一年，疫情下，不能外遊、不能外出晚膳，不少市民選擇跟朋友們改到酒店Staycation度佳節。

但早前港府因擔心有關活動會容易增加集體感染風險，要求酒店及賓館納入為第599F章下的表列處所，限制處所內的人數不得多於四人或以上，同住家庭除外，另外，規例列明酒店須登記訪客資料，並須執行一系列防疫措施。

酒店升降機只貼有嚴守社交距離，並未有提醒住客，房間最多只能容納四人的告示。（梁煥敏攝）

酒店職員口頭提醒

措施實行下，平安夜仍有不少市民選擇到酒店渡佳節感受假日氣氛，《香港01》記者今日到尖東海景嘉福酒店、千禧新世紀酒店及The Mira hotel視察，期間不少人到現時等候領房，但前枱、門口及升降機等位置未有貼上有關規例的告示，有到其中一間酒店領房的市民亦表示，酒店職員有口頭提醒房間只可能容納四人，但未有單張等加以宣傳。

記者自行上電梯 無人攔截

記者曾以客人身份嘗試到海景嘉福酒店的房間視察，發現到上升降機前亦沒有職員查問及要求登記，若要「屈蛇」，可隨已領房友人使用房卡乘升降機上落，或隨其他房間的客人到樓上房間，走樓梯到各樓層，職員亦難以發現。

記者以房客身份到向前枱查詢，職員表示不會勉強住客即時交出個人資料登記，「如果太多人排隊拎房，轉個頭先做登記都可以。」又坦然是自願性質為主。

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千禧新世紀酒店則有較多職員到門口位置及前枱位置留意住客人數，但只要有其中一人已領房，其他人士亦可輕易跟其到房中，但有房客向記者表示，據知房客及職員間亦主要是以互信為主，而並非強迫登記。

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