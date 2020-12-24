平安夜｜林鄭相信港人留家度節　賀卡印十大著名標記有中銀無滙豐

今日（24日）是平安夜，雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但晚上仍有不少人到尖沙嘴慶祝。 行政長官林鄭月娥晚上在facebook發帖文，指「由於疫情嚴峻和嚴格遵守社交距離的需要，相信大家都會留在家中安渡佳節。」 林鄭同時貼出今年她送出的聖誕賀卡，上有「香港十大著名標記」，有建制派議員今日表示收到。

有林鄭親筆簽名 和大家玩遊戲

民建聯立法會議員劉國勳今日率先展示林鄭的聖誕賀卡，封面是聖誕喜慶紅色，上有金字「聖誕快樂MERRY CHRISTMAS」，中間有多項建築圍繞聖誕樹。

打開聖誕卡，左方出現一句「你能找出香港的十大著名標記嗎？」右邊則印上「聖誕快樂 新年進步」。上款以英文寫着「Dear Kwokfan,」，下款則有林鄭月娥親筆簽名。

林鄭這款聖誕卡印着「香港十大著名標記」，似乎要與收卡人玩遊戲，而林鄭亦在facebook張貼了答案。

有故宮文化博物館 無尖沙嘴鐘樓、太空館

不過這「香港十大著名標記」似乎很「政治正確」。首先答案第一位就是政府總部，貫徹近期行政主導的「主旋律」。其次，著名建築師貝聿銘設計的中銀大廈固然是地標，但卻沒有1985年落成、以當時極為前衛的組裝方式組成的滙豐總行大廈。「十大地標」亦涵蓋了林鄭力推的香港故宮文化博物館，而未見全港以至全球都知名的尖沙嘴鐘樓及海濱走廊，亦沒有外形出眾的太空館和文化中心。

而這個問答遊戲還有一個大問題，大家數着數着可能發現有11個建築物！原來右下角的摩天輪不計算在內，相信大家都會計了它，認為它是中環海旁的摩天輪。