新冠肺炎｜冬至家庭聚會三代十多人感染　張竹君籲聖誕減集體活動

本港新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增71宗個案。今日是平安夜，即將有聖誕新年長假，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近期有個案涉及家庭聚會，當中有個案與冬至「做冬」有關，家庭聚會可高達13至16人，甚至三代都受影響。 張竹君提醒，在聖誕新年長假期間，大家應盡量避免集體活動，以免做成多人傳播。

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張竹君說，最近幾天的個案中，都涉及很多家庭聚會，近兩天更與冬至「做冬」有關，家庭聚會人數可以高達13至16人，「可能都係啲兄弟姊妹、爸爸媽媽，加埋上一代、下一代。」她指，很多時候最後全家都變成確診個案，故提醒大家要小心。

有個案三代受影響

張竹君又指，今日的確診個案中，有一半都是無源頭個案，而且有部份人無病徵。張又指，見到有一家人在父母、親戚家「過冬」，然後就出現一連串個案，甚至三代都受影響。

長假期在即，衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）呼籲大家盡量避免集體活動。（梁鵬威攝）

應避免集體活動

本港將迎來長假期，張君竹呼籲大家盡量避免集體活動，就算有不明源頭個案，都希望可減低傳播風險，「一個個案都可以傳十多個、或者十個八個，可以想像疫情會繼續……如果再遇到超級傳播者，就會更加犀利。」

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