平安夜｜晚市禁堂食市民維園、海旁食外賣　食肆生意慘淡

疫情下的平安夜，限聚令、晚市禁堂食令生效。尖沙咀人山人海，市民行商場、影燈飾，但到晚上9點多仍未食晚飯，計劃買外賣到海旁用餐。 在銅鑼灣維多利亞公園，大批市民帶着外賣到公園大快朵頤，公園內的長凳和噴水池都坐無虛席，有人更帶備紅酒、頭上掛着鹿耳為這個不平凡的平安夜添上少少聖誕氣氛。有市民稱聖誕願望是明年不用再網上上堂，以及可以除罩相見。

▼平安夜維園座無虛席▼

維園用膳夫婦：政府抗疫不力 市民受苦

與丈夫到維園用餐的關小姐抱怨道，「成日都喺屋企食」，希望能趁平安夜外出「抖氣」，遂與丈夫在公園「撐枱腳」，「始終聖誕節都唔想成日屈喺屋企」。

被問到今年平安夜是否特別難忘，她表示「唔係好難忘，係唔想咁，大家都想開心，成班朋友（慶祝）都唔得囉」。她批評政府應對疫情「嚟嚟去去都得幾招」，當局抗疫不力，卻要市民受苦、剝奪自由。

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與友人在公園開餐的盧小姐表示，以往大時大節都會與友人聚餐，惟在禁堂食令下，只能與友人在公園開餐，形容此體驗「都幾難忘」、「幾浪漫」，慨嘆及後的聖誕、除夕和元旦或要繼續流連街上，直言最希望在餐廳與友人歡聚，擔心到明年仍未能恢復晚市堂食。她表示，聖誕願望是「唔使再戴口罩、有返堂食，香港變返正常」。

從美國回流的周先生則指，剛下班便與友人買外賣果腹，他表示禁堂食和限聚是應有的措施，「實有唔方便，但我哋兩個唔介意，當係一種體驗」。他又指，香港十分方便，買完外賣便能走到公園用膳，外國地大，更加不便，情況更糟。他寄望來年世界和平，疫情早日完結。

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在禁晚市堂食令和二人限聚令下，銅鑼灣街頭人丁單薄，與以往平安夜人山人海的情景形成強烈反差。昔日食肆暢旺、燈火通明的駱克道、燈籠街和渣甸街，晚上9時許已落閘，以往的「不夜天」變得烏燈黑火，異常冷清。

上海菜館負責人繆志強指，其位於銅鑼灣和尖沙咀的分店原本預訂爆滿，以往不乏一家大細10多人趁節日聚餐，惟受制於禁晚市堂食令下，無奈取消所有預約。他坦話，外賣生意亦相當「慘淡」，因為香港人不喜歡買小菜外賣，銅鑼灣店生意已暴跌七成，尖沙咀分店更要停業。

他憂慮疫情持續，會令生意雪上加霜，寄望農曆新年前，疫情能夠放緩，政府放寬堂食限制，食客「報復式」消費，令生意有所回升。

荳品店負責人盧小姐亦慨嘆生意僅餘以往的3至4成，她表示以往平安夜，不少人會到其店食糖水，惟如今只能靠熟客外賣。她又指，外賣量亦較以往少，或如市民減少家族聚會有關，坦言今個月「蝕住做」，惟有延長日間營業時間，希望能追回少許生意額。

平安夜，葉先生與女朋友相約到尖沙咀過節。禁堂食令下，他計劃買外賣到海旁用膳。

在尖沙咀海港城外一帶人山人海，不少市民拍攝燈飾，社交距離欠奉，更有人除口罩影相。葉先生和女朋友外出看燈飾，到晚上9點多仍未用膳。因為禁堂食令，他計劃買外賣到海旁用膳。

疫情下的聖誕節，他預計用1000元買禮物，送給女友及其他朋友，消費比往年少，他亦無再搞大型聚會，聽竹君的話。

平安夜，在讀大學的王同學，聖誕願望就是希望明年不用再網上上堂，與同學校園相見。（周景文攝）

在讀大學的王同學，聖誕願望就是希望明年不用再網上上堂，與同學校園相見。

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