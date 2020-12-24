平安夜│小情侶Staycation過節免留家尷尬　住客：2千元海景房全爆

今日（12月24日）是一年一度平安夜佳節，是本港首個既不能外遊、又不能外出晚飯的佳節，市民是否會安坐家中靜靜地過節呢？《香港01》記者今日下午到尖沙咀區四間酒店視察，下午時間開始有不少市民提著一袋袋零食、等待登記入住享受Staycation。有首度二人聖誕的小情侶坦言，「又唔俾人去食飯，俾媽見到又尷尬…千幾蚊一晚ok啦！」

據知，其中一間位於尖東的酒店海景房價索款超過2000元仍全部爆滿，有住客坦言有鄰房客人相信超過4人入住仍可順利進房，並未有職員阻止。

不得外遊及晚間堂食的12月24日平安夜，不少市民選擇到酒店staycation，下午尖東帝苑酒店等候領房的市民多達近百人。（梁煥敏攝）

疫情嚴竣下的平安夜，港府多次呼籲市民要靜靜留家抗疫，不要群聚，但未能外出旅遊，又不得外出吃飯，市民會乖乖真的會待在家中？記者今日到尖沙咀四間酒店視察市民staycation情況，中午時間，尖東海景嘉福酒店及千禧新世紀兩間非指定檢疫酒店，門外已見有訪客提著一袋袋零食準備領房，人數不算多。

部分房間能夠欣賞到維港夜景的海景嘉福酒店，亦有大批市民等候領房。（梁煥敏攝）

有昨晚入住千禧新世紀的客人陳小姐表示，她於昨晚與一女友人入住海景房，價錢為千多元一晚，包下午茶及早餐，其他不乏一家大小過節的客人，部分為超過四人的組合，坦言經觀察後覺得一起入住應問題不大，「其實即使過咗人數，都唔會有職員理會人數上限。」她又說，今日的房間價錢為2千多元，疫情下不能外出渡假下，花費數千欣賞維港夜景相當合理，「聽職員講今晚已經爆曬啦，其實2千幾蚊海景房都接受啦，唔貴！」

尖沙咀The Mira Hotel中午已有市民到來領房度平安夜，大部分為家庭組合及情侶。（梁煥敏攝）

尖沙咀The Mira Hotel中午已有市民到來領房度平安夜，大部分為家庭組合及情侶。（梁煥敏攝）

另外，記者於下午時間到The Mira Hotel及帝苑酒店視察，兩所酒店已有不少市民等候領房，其中帝苑酒店一度有近百人等候，有約十個職員到現時維持秩序，人數之多要到不到位置等候，一組一組的人客之間因位置有限，並未有1.5米距離，大部分為情侶組合。

首次和男朋友過聖誕的陳小姐等候領房時表示，不能外出用膳為主要改為到酒店慶祝的主要原因。（梁煥敏攝）

其中陳小姐與男友首次一同過聖誕，在等候領房的她對人數之多感到意外，她說，外出租酒店過佳節只為迫不得意的選擇，「過節但唔俾外出食飯，日光日白食飯慶祝好無feel，畀阿媽見到又尷尬…千幾蚊一晚ok啦！」又說不擔心到酒店留宿會增加感染風險，只希望可快樂過一個溫馨節日，「主要呢度近碼頭可以行下，全港都有菌唔擔心得太多，只能自己小心。」亦有輪候市民說，會與一班朋友到酒店慶祝，期間未有職員阻止，又指由於較早訂房只需600多元一夜價錢合理，故會選擇到酒店一班朋友同慶佳節。

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