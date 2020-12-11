新冠肺炎｜姚思榮︰料今公布檢疫酒店名單　逾半訂價500元至千元

因應本港新冠肺炎疫情趨嚴重，政府籌備指定酒店予回港的海外留學生檢疫。旅遊界立法會議員姚思榮今日（11日）在港台節目《千禧年代》表示，業界反應活躍，申請數字逾一萬間房目標。姚思榮透露，政府今日將公佈有關酒店名單，料於22日實施。據他了解，參與酒店有六成訂價介乎500元至1000元，最平為賓館收400元包三餐，最貴有五星級酒店收3,000元一晚。

旅遊界立法會議員姚思榮。（資料圖片／梁鵬威攝）

姚思榮表示，政府上周四向業界發出邀請後，翌日已達萬間房目標，當局按價錢、地區分佈情況等條件篩選，期望區區都有指定檢疫，方便家長帶物品，機電署、衞生署會去視環境是否適合作檢疫，有關工作正進行中，「我睇都快啦」。

八成訂價每晚1000元以下

姚思榮透露，入圍的酒店有八成訂價是每晚1000元以下，六成介乎500元至1000元。最平有賓館提供400元一晚包三餐，料會多聘用外傭的僱主選擇，至於五星級酒店只佔一成左右，最貴要3,000元一晚。如不夠某一檔次選擇，相信市面仍有酒店可供後備。

料夠後備作第二輪防疫酒店

姚思榮提到，現時每日入境人數約千，累計十日就有萬人，未必夠用，政府到時要起動第二輪防疫酒店。據他所知，有申請酒店今次未能入圍，因同區已多酒店入選，故有信心有條件有一批後備酒店。

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家長批落實慢 補貼如「倒錢落海」

有家長致電該節目，指早於11月10日已為女兒回港一事，向政府部門查詢檢疫酒店安排，至日前女兒已抵港檢疫中，有關措施仍未落實，她批評政府節奏慢，一度憂因而無法上機，如上機才獲航空公司通知所預訂酒店非指定檢疫酒店。她又批評，留學生為回港過聖誕節，最遲昨日（10日）已到香港，以檢疫14日後剛好是聖誕，認為政府推行遲又向酒店補貼「都係倒錢落海」。