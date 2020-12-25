新冠肺炎｜延長指定酒店隔離至21日　姚思榮︰酒店有足夠房間調整

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府昨晚平安夜（24日）突公布，由今日（25日）起所有抵港當日或之前21日，曾在中國以外地區逗留的入境人士，需於指定檢疫酒店強制檢疫21天。今早有抵港市民批評延長檢疫期措施推行過急，需臨時更改酒店預約。 旅遊界立法會議員姚思榮透露，目前指定隔離酒店的入住率平均僅得四成，相信酒店有足夠的房間調整。倘若個別酒店的入住率高，估計酒店屆時將與政府商討安排，讓住客於接受隔離第14日後，在符合檢疫安排下，調往其他指定隔離酒店。

姚思榮表示，目前指定隔離酒店的入住率平均僅得四成，甚至部分酒店低至兩至三成。（資料圖片／羅君豪攝）

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政府指定的36間不同星級和價格的檢疫酒店，於本月22日起全面投入運作，惟措施實施不足4日，政府於昨晚平安夜突然更改原定安排，規定中國以外的入境人士由強制檢疫14日延長至21日。但部分酒店房間數量較少、入住率高，或未能安排房間延長入住時間。而今早有抵港市民批評延長檢疫期措施推行過急，需臨時更改酒店預約。

旅遊界立法會議員姚思榮透露，目前指定隔離酒店的入住率平均僅得四成，甚至部分酒店低至兩至三成，即每日約有數百人從境外抵港，比預期每日1,000人少。因此他相信酒店有足夠的房間調整，未能延長入住時間的可能性低。

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或以專車接送受影響住客

但姚亦指，個別收費便宜的酒店較受外傭僱主歡迎，入住率達八至九成，如奧斯酒店等。倘若該酒店的入住率高、預約已滿，估計酒店屆時將與政府商討安排，讓住客於接受隔離第14日後，在符合檢疫安排下，調往其他指定隔離酒店。

姚解釋，現時機場開往酒店的專車為政府負責，車上設有管理員負責聯絡酒店。他推斷政府或以相似的程序，以接送受影響住客。「車上面有管理員負責聯絡，程序上本身傾好晒，我諗將來有個別情況，酒店應該同返政府傾接送安排。」