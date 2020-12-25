新冠肺炎｜政府延長酒店檢疫期　退房英留學生：趕得切返嚟好好彩

社會新聞
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英國和南非相繼出現變種病毒，港府昨夜突然宣布今（25日）起，所有外地抵港人士均需要到指定檢疫酒店隔離21日。《香港01》記者中午到指定酒店之一的灣仔帝盛酒店視察，酒店職員穿上保護衣接待入住的抵港旅客，兩小時內有少於10名旅客入住。酒店圍封落客區外範圍，只許速遞員或家屬交下外賣和物資。

有今午退房的英國留學生指，未見酒店增加防疫或有其他措施應對政府突如其來的措施，他形容酒店對接受檢疫人士本身都非常嚴謹。

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中午外賣員及親人送午膳到酒店

記者今午12時在灣仔帝盛酒店視察，酒店內的職員，除經理外，均穿上保護衣和戴上面罩等，接待入住旅客和清潔酒店設施。酒店圍封落客區外範圍，標明只許外賣速遞員和住户親友放下飯盒和物資，再由酒店職員轉送上房。

在中午12時至下午2時期間，有三、四輛政府專車，接載數人到酒店入住。

踏入中午時分，陸續有外賣員和親友交低食物等。有菲律賓籍女士表示，要向正在隔離的朋友送上食物和其他物資。

英留學生完成14日酒店隔離　回家再檢疫多7日

今午從酒店退房的英國留學生韓先生，手上仍未脫下政府提供的檢疫手帶。韓先生指，他本月11日抵港，已完成2周的酒店隔離，將於家中檢疫多7日，認為自己很幸運，在21日隔離令實施前抵港，趕及與家人歡渡聖誕和新年。

被問到酒店有否將以往隔離14日的旅客，和今日抵港須隔離21日的人士，分隔在不同樓層，韓表示未有留意到酒店有實行此類措施或加強防疫等。他又形容酒店的防疫措施已很嚴謹，住客不能離開房間，亦不會為住客清洗衣物，住客只能自行處理。

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