新冠肺炎｜明恩樓76人違強檢令　民政處向980名居民發檢測確認

本港新冠肺炎肆虐，政府昨晨6時於沙田乙明邨明恩樓突襲執行強制檢測令，民政局今日（25日）表示，行動中檢查了超過1,900名居民檢測報告，其中76人違反強制檢測公告，民政處經查核衞生署記錄後，確認有980名居民已進行深喉唾液檢測及其陰性紀錄，民政處已向相關居民發出電子訊息確認或知會房協安排確認，但另有約140名居民的紀錄仍未能獲得核實。

居民必須出示本月17日至21日期間，政府安排檢測的陰性結果證明方可出入明恩樓。（張浩維攝）

沙田民政事務處昨日早上6時至午夜，聯同田心警署、醫療輔助隊、香港房屋協會及有關部門在明恩樓進行跨部門強制檢測公告執法行動，查核居民是否已根據政府早前發出的強制檢測公告，在本月17日至21日期間進行病毒檢測，行動中共檢查了超過1,900名居民的檢測報告，其中有76名居民違反強制檢測公告。

約140名居民紀錄仍未能獲得核實

民政處亦已查核衞生署提供的相關檢測記錄，確認有約980名居民已進行深喉唾液檢測及測試結果呈陰性的紀錄，民政處已向相關居民發出電子訊息確認或知會房協安排確認。另有約140名居民的紀錄仍未能獲得核實，民政處正與衞生署跟進調查。

民政處又發現，有少數居民違反強制檢測公告，經警告後，已安排進行檢測，而居民在檢測結果發出前，應留家等候，以減低社區傳播的風險，處方明白執法過程可能引起一些居民的不便，但為了達致須檢必檢，小區清零，希望市民諒解。

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