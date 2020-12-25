新冠肺炎｜增57確診25無源頭　觀塘玉蓮臺同層上下單位確診須強檢

本港第四波新冠肺炎疫情持續，本港聖誕節今日（25日）新增57宗確診個案，當中2宗輸入個案，累計增至8,482人。而本地55宗個案中，25宗為無源頭個案，初步確診約有50宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於觀塘花園大廈玉蓮臺受感染的單位相近，分別位於相同樓層及上下樓層，因此向該大廈發出強制檢測公告。

無源頭個案25宗 佔確診數字近50%

截至今日凌晨零時，本港過去24小時新增57宗確診，患者年齡由4歲至95歲，涉29男28女，累計個案增至8,482宗。在新確診個案中，輸入個案佔2宗；55宗為本地感染個案，無源頭個案佔有25宗，其他關連個案佔有30宗，另有約50宗初步確診個案。另外，截至今早9時，過去24小時再多1人死亡，累計死亡人數達到132名。

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玉蓮臺4個單位共8居民確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，觀塘花園大廈玉蓮臺，再新增多1宗個案。計算新個案在內，該大廈確診個案涉4個單位和8名人士。4個單位的確診人數分別為4人、1人、2人、以及今日新增的單位1人。張竹君指，由於其中兩個單位所在樓層相同，單位數字較近；另有兩個單位分布於上下兩層，單位數字相同，因此會向該大廈發出強制檢測公告。

張續指，每當同大廈出現多個確診個案，衞生署將通知相關部門，如房屋署及屋宇署，到現場視察喉管的情況，如有沒有不正常滲漏。如發現明顯問題，便會通知專家再到現場視察。她指，由於同層單位受感染的個案為鄰居，即使互不相識，亦有機會接觸。

張亦引述香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，部分屋邨有上下層傳播的情況，因抽氣扇把空氣吸至上層，呼籲住戶需小心鄰居的情況，「可能有啲屋邨會有類似情況未定。」但她指，現時玉蓮臺未見嚴重的情況，如有特別情況會再作跟進。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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安老院增1宗源頭不明個案 確診前曾到明愛醫院抽血

而確診個案中，其中一人為仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院的長者（編號︰8427）。該名確診者與5人同住，並與4樓的院友一同吃飯，故安老院合共有數名員工，以及40多名院友屬密切緊觸者，需進入檢疫中心隔離。而該長者並無病徵，暫時未得知源頭，他於本月21日曾離開院舍，到明愛醫院覆診抽血。因此他回到院舍後，職員為他安排檢測，其後並發現為陽性。

伊利沙伯醫院1名95歲長者離世

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，今日伊利沙伯醫院有1名95歲男病人離世（編號︰8444）。該病人有多個長期病患，感染源頭不明，於昨日（24日）由佛教醫院送往伊利沙伯醫院，惟情況持續惡化，不幸於今日凌晨1時15分離世。

劉續指，該病人於佛教醫院診治期間，血氧已不斷下降，肺片亦有點花，檢測為陽性後才送往伊利沙伯醫院。他指，已為同房病人及緊密接觸者作檢測，暫時未出現初步陽性個案。

張竹君指回落速度不快 憂市民鬆懈︰好容易又升返

張竹君亦指，現時確診數字雖然表面上正在下降，但仍然維持50至70宗確診個案，認為回落速度並不快，源頭不明個案比例亦不低。但她強調，當然現時檢測的人數比以往多，希望能盡快於社區找出個案，因不少新增確診個案，為無源頭個案的緊密接觸者。其實每個源頭不明個案。她擔心情況會繼續維持一段時間，「中間萬一大家有鬆懈，如大家有聚餐、各樣活動，咁好容易又升返。」