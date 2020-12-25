菲傭欠21日訂房證明被拒登機　中價檢疫酒店爆滿　房客未必可再延

政府昨日深夜突然宣布，今（25日）起海外抵港人士，在指定檢疫酒店強制檢疫期由14日增至21天。指定檢疫酒店之一的奧斯酒店董事長鍾偉棠透露，今早一班從菲律賓抵港的航班，200多名乘客中大部分人都未能提供21日酒店的住宿證明而無法登機，亦有已抵港旅客未能提供住宿證明，未獲安排進行病毒檢測，未知何時才能入境。 鍾偉棠批評，政府今早才通知業界相關消息，直斥政府決定過於倉促，而酒店的預訂爆滿，未有足夠房間滿足所有抵港人士，部分客人索性取消返港行程，他促請政府設立過渡期，彈性處理下月中前抵港的旅客，讓他們在其他酒店完成新增的7日檢疫期。

▼聖誕節日機場冷情情況▼

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鍾偉棠指，有旅客今早抵埗後未能提供預訂酒店21日的證明，至今仍滯留機場，未獲安排入境。（資料圖片／高仲明攝）

200人菲機場無法登機 有人抵港無法入境

身兼香港旅遊促進會創會會長的鍾偉棠直斥政府今早才通知業界延長檢疫期的決定，形容措施推行得「好倉促」，甚至有旅客在當局公布結果前已經登機，今早抵埗後未能提供預訂酒店21日的證明，至今仍滯留機場，未獲安排病毒檢測和入境。鍾偉棠又指，今早亦有從菲律賓抵港航班，機上200多人大部份人未能提供預計指訂酒店21日的證明，未獲安排上機，要延遲幾天才能返港。

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鍾偉棠形容客人都很無助，儘管酒店已盡力提供協助仍無法入手。他坦言，有客人因延誤抵港取消預訂，亦有客人不滿坐「疫監」時間過長，取消返港行程，酒店需向客人退款，招致損失。

鍾偉棠指，奧斯酒店下月中的訂房已經爆滿，沒有滿足房間為客人延長入住期。

要遊說訂房住客延遲來港

鍾偉棠形容奧斯酒店屬中平價酒店，較受返港人士歡迎，酒店至1月中的預約已經爆滿，未有足夠房間安排，目前仍未能解決問題，暫時亦未確定是否能為所有今日抵港旅客延長入住期多7日。他續指，受影響的客人達280多人，酒店正逐一聯絡處理，並遊說部分客人「退而求其次」，延遲數天才返港，紓緩訂房壓力，惟他坦言並非所有旅客均願意讓步。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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建議可讓檢疫人士轉酒店再隔離遭政府拒絕

鍾偉棠透露，業界曾與政府商討，希望當局能設立過渡期，在1月20日前彈性處理近日抵港的客人，讓未能延長酒店預訂期的抵港人士，在其他酒店完成餘下7日檢疫期，其他由政府專車接載客人穿梭兩間酒店，惟政府拒絕接納建議。他促請政府再次考慮相關建議。

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