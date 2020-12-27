確診大廈｜明華大廈共9人確診　英國變種病毒患者住九龍維景酒店

新冠肺炎疫情持續，周六（26日）公布再增59宗確診個案。衞生防護中心更新確診者住址名單，筲箕灣明華大廈A座至今累計有9人確診，該大廈居民早前已需接受強制檢測，而最新的個案亦非源頭不明個案。多座大廈都有3宗或以上的確診，包括何文田豪宅天鑄5座、平田邨平善樓、彩雲邨紫霄樓等。 一名由英國抵港的女子身上被驗出有英國爆發的變種病毒，她在香港期間住在九龍維景酒店。另外，一名69歲男子早於12月13日發病，但昨天才公布確診，即隔了14天，他住在粉嶺祥華邨祥樂樓。

圖為筲箕灣阿公岩道13號明華大廈。（資料圖片／鄧詠中攝）

政府於12月21日要求筲箕灣明華大廈A座的居民要強制檢測，因當時有4單位、6人確診，而昨天公布的確診者中，再多一人居於該大廈，她是一名51歲女子（第8508宗個案），12月24日才發病，屬有源頭個案，該座大廈至今累計有9人確診。

多座大廈在過去14天都有3宗或以上的確診，包括何文田豪宅天鑄5座，該大廈至今有4人確診，最新確診的是一名67歲女子（第8495宗個案）和38歲女子（第8496宗個案），二人都與早前確診者有關連。沙田新翠邨新月樓有5人確診，不過當中有3人住在高座，另外2人就沒有標明是住在高或低座。

何文田豪宅天鑄5座至今有4人確診。 （資料圖片）

藍田平田邨平善樓共有4人確診，最新的是一名16歲女子（第8502宗個案），屬有源頭個案；而彩雲邨紫霄樓亦有4人確診，最新的是一名43歲女子（第8504宗個案）和一名16歲男子（第8505宗個案），二人都與早前確診者有關連。另外，寶雅苑興和閣、欣田邨喜田樓、順天邨天權樓、采頤花園11座有分別有3人確診。

昨天衞生防護中心在記者會提及，油塘鯉魚門邨鯉生樓累計有4個單位、6人染疫，當中3人居同一單位，於11月底已發病，是歌舞群組，但另外3人源頭不明。最新一宗個案是一名66歲女子（第8515宗個案）。4個單位分布在不同樓層、不同座向，當局已發出強制檢測公告，要求居民檢測。

另外，一名由英國抵港的18歲女子（第8322宗個案）身上被驗出有英國變種病毒，她在香港期間住在九龍維景酒店。另外，一名69歲男子（第8539宗個案）早於12月13日發病，但昨天才公布確診，即隔了14天，他住在粉嶺祥華邨祥樂樓。而一名51歲女子（第8501宗個案）住在日出康城2A期領都5座 Water Lilies。

圖為觀塘翠屏南邨翠杭樓。（資料圖片／賴南秋攝）

至於聯合醫院2D病房群組，專家指84歲女子（第8376宗個案）是超級傳播者，翻查資料，她住在觀塘翠屏南邨翠杭樓，早於12月11日發病，15日入聯合醫院深切治療部。而與她同病格的91歲女子（第8375宗個案）本身住在牛頭角淘大花園D座。而曾與她同一病房的83歲女子（第8514宗個案）就住在九龍灣麗晶花園4座，她先後入住2D病房及骨科病房，出院後咳嗽，在麗晶花園附近的檢測點採樣後確診。

群組另一名病人是74歲女子（第8540宗個案），她住在觀塘順天邨天權樓，但衞生防護中心資料顯示她在12月16日已發病，超級傳播者在12月18日才入住2D病房，即這名74歲女子在接觸84歲女子前已有病徵。而52歲女子（第8512宗個案）是確診的醫護人員，她住在觀塘宜安中心，沒有病徵。

▼近14日確診者住所及行蹤▼