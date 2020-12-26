確診大廈｜何文田天鑄有住戶感染源頭不明　元州邨元盛樓4人確診

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署周五聖誕節（25日）公布新增57宗確診個案，累計增至8,482人。衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，深水埗區出現較多確診個案，當中四名與之前一宗感染源頭不明個案有關的患者，居於元州邨元盛樓；另有三人居於深水埗德寶大廈，都屬與本地個案有流行病學；而牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座增一名確診者。 另外，何文田站豪宅天鑄5座出現兩個案，其中一人為感染源頭不明個案。

何文田天鑄5座出現兩個案，其中一人為感染源頭不明個案。（資料圖片）

▼12月25日的確診大廈名單▼

衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，深水埗區出現較多確診個案，當中四名居於元州邨元盛樓，當中為一名70歲老翁（#8438）、一名69歲婦人（#8461）、兩名各41歲（#8462）及45歲（#8466）女子。

元州邨元盛樓出現四宗感染個案。（資料圖片/黃偉倫攝)

天鑄兩男居民相隔一日發病

深水埗德寶大廈亦出現三名確診者，全部為與本地個案有流行病學關連的確診者；另外，觀塘花園大廈玉蓮臺2座亦新增一名32歲女確診者，她為一名無源頭的本個案患者。

在第三波有住戶確診的何文田豪宅天鑄再上榜，5座新增兩名確診患者，分別為一名40歲男子（#8430）及一名70歲老翁（#8434），確診老翁為無源頭的本地個案患者，發病日期為本月17日，40歲男子則在19日發病。根據地產網頁示，天鑄每平方呎價近2.9萬元至8.6萬元。

▼近14日確診者住所及行蹤▼

+ 47 + 47 + 47

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

+ 9 + 9 + 9

▼疫情下的平安夜▼