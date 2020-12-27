羅致光：新一年將跟進取消對沖強積金立法、擴展2元乘車優惠工作

臨近年尾，勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌，提到新一年會跟進多項工作，包括取消強積金對沖的立法草擬、擴闊兩元交通優惠、逐步增加法定假日日數的立法工作等。 羅又指，今年在疫情下，形容「整個世界都不一樣」，香港面對前所未有的疫情挑戰，更經歷了政治、經濟的內外衝擊，民生大受影響，而政府推出歷來最大規模，逾3,000億元的紓困措施，並繼續推展各項利民政策。

勞工及福利局局長羅致光今日發表網誌，提到新一年會跟進多項工作，包括取消強積金對沖的立法草擬、擴闊二元交通優惠。(資料圖片／梁鵬威攝)

羅致光在網誌提到，展望新一年，希望環球疫情盡快消退，經濟復甦，市民生活回復正常。他又提到，本屆政府在「改善民生」和「與青年同行」的綱領下，公布了240項新措施，當中235項已完成或按序推進。

羅指，當中包括落實優化「在職家庭津貼」，有關建議已由今年7月起的申領月份實施，計劃的活躍受惠住戶數目，推出改善措施前約2.8萬個，而截至10月底，已增至逾5.7萬戶，增加超過一倍。

另外，羅表示，政府於今年6月30日獲立法會財務委員會批准，撥款200億元，用作購置處所以提供福利設施，強調目標是購置約120個處所，以提供約160個福利設施，相關購置工作已展開。

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