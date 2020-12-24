羅致光：描述149萬貧窮人口作用就係鬧政府　精確係64萬

政府最新一份貧窮情況報告顯示，本港去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率21.4%，即約752萬人口中，每5人就有1人為貧窮人口。勞工及福利局局長羅致光今日（24日）強調，149萬貧窮數字是政策介入前的假設數字，在政策介入後，「精確係64萬，當你描述149萬只有一個作用，就係鬧政府」。

勞工及福利局局長羅致光今日（24日）強調，149萬貧窮數字是政策介入前的假設數字。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

羅致光今日出席港台節目《千禧年代》表示，在政府政策介入前，去年貧人口有149萬，但只是政府的假設數字，並不存在，外界以149萬作論述是理念錯誤，實際上政府有不同政策介入，在恆常現金、非恆常現金及非現金福利介入後，有85萬人脫貧，因此精確數字應是64萬，「唔好爭拗149萬定64萬，愈扶愈貧係謬誤」。

羅表示，2019年經濟轉差，是有貧窮報告紀錄以來首次經濟下行，在職貧窮方面，由於有多人失業，基層家庭跌入貧線機會較大，最受影響是消費行業，包括旅遊、飲食、零售等。

羅又表示，去年貧窮人口64萬人，貧窮率為9.2%，較前年下跌0.1個百分點，他相信2020年政策介入前數字的升幅不小，但2020年扶貧力度大，估計會有成效。