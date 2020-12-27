新冠肺炎｜食安中心加強冷凍食品檢測　逾千樣本全部陰性

內地冷凍進口食品屢驗出新冠病毒，為確保外防輸入，香港食物環境衞生署轄下的食物安全中心，亦加強檢測不同國家或地區進口本港的食品及包裝，至今檢測超過1000個樣本，全為陰性。

內地早前發現進口冷凍食品及外包裝驗出新冠病毒，包括湖北省荊門市進口冷凍去骨牛前腱外包裝樣本、浙江省玉環市巴西進口冷凍豬後腿肉樣本、山西侯馬市泰國進口冷凍帶魚外包裝。

本月起北京市冷鏈食品追溯平台正式啟用，進口冷藏冷凍肉類、水產品需落實電子追溯碼賦碼、貼碼等。 （資料圖片／新華社）

食物及衞生局局長陳肇始今日(27日)發表網誌，指出本港已加強冷凍食品的檢測，逾1000個樣本全部都對新冠病毒呈陰性，食安中心會繼續抽取進口冷凍食品樣本作病毒檢測，食物進口商和食物分銷商，須向食安中心登記及保存食物的進出紀錄，一旦在進口冷凍食品或其包裝驗出病毒，食安中心會根據相關紀錄，迅速追溯源頭。

網誌又提到，食安中心已聯同衞生署衞生防護中心，在11月初發布指引，提醒冷凍食品從業人員潛在感染風險、個人衞生、個人防護裝備、環境衞生、保持社交距離等預防措施。；11月下旬陸續與凍房業界商討，加強進口冷凍食品外包裝消毒，主要凍房營運商均支持；本月下旬向持牌凍房發指引，加強進口冷凍食品外包裝及凍房工作環境之消毒並建議其他預防措施。

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同時，食環署除了為食肆員工這類高接觸群組安排了自願及免費的病毒檢測服務，檢測計劃自7月展開後，已逐步擴展至會所餐飲處所員工、街市檔戶及員工、超級市場員工、持牌小販、屠房從業員、酒吧顧客。現在更涵蓋持牌凍房工作人員，已經有超過2200名持牌凍房的從業員工接受新冠病毒檢測，全部結果亦為陰性。食環署會為這些從業員繼續提供自願性免費檢測服務。