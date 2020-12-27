新冠肺炎｜鯉生樓流動採樣站居民指疫情已一年　多人確診亦無感覺

新冠肺炎仍然肆虐，鯉魚門邨鯉生樓累計6宗確診，涉及4個單位，衛生署要求全棟大廈的居民於周四前完成強制檢測。承辦商於今早（27日）於鯉生樓旁設置流動採樣站，採樣時間幅10時至晚上8時，一連五日。 有做檢測的居民指不太擔心疫情，又笑言昨日與公司同事脫下口罩閒聊時，告知同事大廈多人確診後「（佢哋）即刻戴返哂口罩」。亦有居民對疫情感擔心，因日前做完檢測後，收不到短訊通知故再做一次檢測；此有有居民指，縱然大廈多人確診，但因為疫情已持續一年故亦「無咩感覺」。

新冠肺炎肆虐，鯉魚門邨鯉生樓累計6宗確診，涉及4個單位，衛生署要求全棟大廈的居民於周四前完成強制檢測。早上十一時，已有大批居民到承辦商的流動採樣站排隊輪候做檢測。承辦商設兩輛貨車進行採樣，每次一輛貨車可有兩個居民同時採樣，車上亦有安裝了隔板及打開車門通風。

與同事閒聊中得悉居疫廈：即刻戴返口罩

雖然鯉生樓出現多宗確診，但居民黃先生指「因為好少時間喺屋企，返工多、夜晚先返嚟」，加上做足防疫措施，大廈一現確診亦見有做即時深層清潔，故不太擔心。對於今日檢測流程，黃先生認為安排不錯，「都幾快」，加上位置比較空曠，做檢測時車內亦有圍起隔板。

雖然前天為聖誕節，黃先生指以往會趁節日和朋友相聚，但今年因為疫情嚴重，並沒有舉行聚會，「自己冇事啫，唔知人哋有冇事」。他又笑言，昨日與公司同事脫下口罩閒聊時，突然從新聞得悉大廈有多人確診要進行陰制檢測，告知同事後「（佢哋）即刻戴返哂口罩」。

疫情持續一年多人確診亦「無咩感覺」

帶同十歲半的兒子到流動採樣站做檢測的馮女士，她直言雖然大廈多人確診，但因為疫情已持續一年故亦「無咩感覺」，平時除買餸外較少外出，兒子最多都只是到樓下較少人經過的空地踏單車，因此不算太擔心會受感染。

政務司司長張建宗今早於網誌中表示，政府採購的疫苗即將到港。馮女士指，「梗係想佢快啲到，而家越嚟越多個案」，不過她都指有留意關於疫苗新聞，坦言擔心接種後會出現副作用，因此暫時會保持觀望態度，即使疫苗到港，都會先留意新聞再決定是否即時接種。

居民日前已做檢測 沒收到短訊再做一次

居鯉生樓的莊小姐表示，日前屋邨管理處於本月22日派發樣本瓶，當時已做檢測，不過一直未有收到短訊通知結果，故今次再做測試，期望可取得陰性報告，求個安心。對於大廈有多宗確，診她直言有「少少擔心，因唔知源頭，可能大家撳𨋢（會傳染）」。

長者沒電話登記做檢測 區議員以個人電話號碼代登記

記者現場所見，有長者因沒有手提電話及忘記家居電話，未能順利登記，期後獲區議員協助，以區議員電話作登記，終能進行檢測。油塘東選區區議員龔振祺據悉，該名長者一個人居住，沒有手提電話，不過「認得佢成日喺（公園）坐」，故留下自己電話號碼讓他登記做檢測，屆時得悉結果後會再通知該名長者。



他又指，類似的情況暫時出現一次，不過已跟房署協商，若再有類似情況，該居民留下住所地址後亦可用其電話作登記。