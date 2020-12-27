新冠肺炎｜陳茂波冀市民配合抗疫　總結全年︰病毒是真正共同敵人

本港新冠肺炎疫情已持續近一年，財政司司長陳茂波今日（27日）於網誌總結今年，稱病毒才是真正共同的敵人，控制疫情成為了全社會公認的頭等大事。他指，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，均需要市民的支持與配合。他期望2021年，環境可以持續好轉，並把握好中國經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。

陳茂波指，控制疫情成為了全社會公認的頭等大事。（資料圖片／李澤彤攝）

陳茂波︰控制疫情成為全社會公認的頭等大事

2020年即將完結，陳茂波於網誌上表示，受疫情反覆、經濟衰退、地緣政治、中美摩擦等因素影響，市民大眾於這一年過得不容易。但他總結今年認為，病毒才是真正共同的敵人，指疫情威脅到市民的性命、社會和經濟的穩定，控制疫情成為了全社會公認的頭等大事。

陳指，新冠肺炎病毒傳染力強，部份被感染人士沒有病徵，部份染病者的病情可能很快轉差。他說，為了讓市民回復正常生活、整個社會恢復運作、經濟重回正軌，關鍵在於對外要嚴防輸入，對內要力爭清零。但他指，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，均需要市民的支持與配合。

陳亦指，政府已透過收緊來港限制、到港後特定交通安排、延長隔離期限及指定酒店檢疫隔離等措施，冀進一步防止輸入個案。同時，盡可能大範圍進行病毒檢測，想方設法找出已被感染的患者，並隔離和治療，以切斷傳播鏈。他認為，倘若日後疫苗接種計劃展開，抗疫工作便有兩層防護。

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冀明年把握經濟復蘇帶來的機遇

陳更感觸表示，「談到生活，過去一年，我們或許都曾經歷挫折和沮喪，有些甚至曾感到迷惘，但在困難之中，往往更能看清楚甚麼才是真正對自己重要。在疫情中許多親人摯友之間的相見、相聚，在社交距離限制下，都變得十分不容易，大家因此也更珍惜相聚的時光。」

陳指，過去有一段時間，社會和經濟穩定曾被視為理所當然，但其實需要眾多因素的配合，市民和政府一起齊心努力才能達至。他期待2021年，環境可以持續好轉，並把握好中國經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。「在我們告別2020年之際，大家都衷心希望能盡快擺脫疫情，讓困難成為過去，一起走出困局。」

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