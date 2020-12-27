新冠肺炎｜聯合醫院增至19人染疫　15日起曾在2D病房者須強制檢測

第四波疫情持續，衞生署今日（27日）公布新增70宗確診個案，除了1宗輸入個案，其他均是本地，當中感染源頭不明個案仍多達23宗。爆出群組感染的觀塘聯合醫院2D病房出現新個案，再多1名病人、5名工作人員初步確診，即合共12名病人、7名工作人員染疫，總數增至19人。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，因應聯合醫院爆發情況，食衛局稍後將發出強制檢測通告， 不論工作人員、探訪人士或病人，曾在本月15日至到今日在2D病房、深切治療部逗留過，均需接受強制檢測。

今增5工作人員及1病人初步確診

張竹君指，本港今日新增70宗確診個案，個案編號為8542至8611，年齡介乎8月至92歲，涉34男 、36女。當中69宗為本地個案，無源頭個案佔23宗。

張指聯合醫院暫時有11名病人及2位工作人員受感染，手頭上尚有5名工作人員及1名病人初步確診，即群組增至19人，分別12病人及7名工作人員。因應聯合醫院情況，食衛局稍後會發出強制檢測通告，規定不論工作人員、探房人士、病人，所有曾在本月15至27日曾到2D病房、ICU逗留過的人士都需要強制檢測。

聯合一名確診病人危殆

劉家獻表示，因應聯合醫院爆疫，有60至70名員工需到檢疫中心隔離，他又透露，在聯合醫院染疫的病人中，暫時一人屬危殆，是目前全部55名危殆患者之一，聯合其餘病人穩定。

另外，編號8603為家人相關個案，其於檢疫中心確診，為那打素護養院工作人員，平日於4樓工作，因其發病前上過班，故有十多名院友被列密切接觸者，衞生署亦會為護養院人士進行檢測。

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