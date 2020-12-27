新冠肺炎｜袁國勇指全民檢測無效　倡過萬紀律部隊人員助病毒追蹤

疫情嚴峻，建制派多次要求政府強制全民檢測。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇屢唱反調，指出若邊境無法做到「滴水不漏」，可能每隔一、兩個月又要全民檢測，袁反建議港府動用一萬名紀律部隊人員，協助追蹤工作，並參考內地模式，除追蹤確診者的密切接觸者，進一步追蹤相關接觸者的其他密切接觸者，較病毒走快一步。

對於內地疫情能夠「清零」，袁國勇今早(27日)在無綫電視節目《講清講楚》指出，情況歸功於內地的病毒追蹤工作，「（內地）會追蹤埋密切接觸者的密切接觸者，行前疫症一至兩步，香港起碼要一萬名紀律部隊人員（協助）即時做到」。袁說，現時本港追蹤工作不夠快、欠效率，若不動用大量人力、物力追蹤，即使推行全民檢測都無效用，只要走漏百分之2.5的輸入個案，及經附上病毒的冷藏食品，就可再於社區傳播。由於本地追蹤工作較慢，導致一半本地個案都屬無源頭患者。

袁國勇早前示範鼻咽、鼻腔、咽喉拭子採樣和深喉唾液採樣的分別。（資料圖片／張浩維攝）

袁國勇重申，自己不是反對全民檢測，只是希望大家明白其限制，可能每一、兩個月又要再做。他以上海為例，當地都無推出全民檢測，僅靠8萬個測試及追蹤工作便控制疫情。香港沒有追蹤市民實時位置，及要求市民必須使用「安心出行」應用程式，袁國勇認為，當疫情接近「清零」時，出現一宗確診都要靠過百名紀律部隊人員，於24小時內完成追蹤，將密切接觸者及其接觸者，安排檢測及隔離，「要揹著檢測包，即時留樣本檢測」。袁強調，要管理層領導、中層監督、前線執行、市民合作，一環扣一環才可保持零確診紀錄。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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疫苗成為戰勝疫情的重要拼圖，袁國勇指，即使接種首代疫苗後，接種者仍會感染並傳播，但從猴子測試中，已得知所含病毒量會較低。研究亦顯示，接種者無嚴重併發問題，只要9成人接種，甚至全民接種，就不再需要擔心疫苗能否防感染。

坊間憂慮疫苗安全性，袁國勇認為，「跑出」的疫苗都會經國際審核，每批次都經實驗室認可，政府專家顧問委員會亦已吸納富公共衞生經驗的衞生防護中心前總監曾浩輝、醫管局前行政總裁梁栢賢，並建立疫苗接種中心。袁呼籲，醫護、高危人士、癡肥者、長者、院舍員工、邊境人員、冷藏業員工、屠房員工應優先接種疫苗，建立社區首道防線後，再全民接種。

袁續指，不希望強制市民接種疫苗，認為強制牽涉很多問題，相信資訊公開透明，市民都會理性判斷，而醫護接種後，大眾都會慢慢接受，「醫護都係睇文獻，美國都打咗100萬人，洗乜擔心」，他估計只有少數人士拒絕接種疫苗。