新冠肺炎｜聯合醫院爆疫人手服務緊張　醫護歎似孤兒

聯合醫院院內大爆發，已有12名病人及7名醫護感染，60至70名醫護更要隔離。有聯合醫院醫護指，雖然聯網內的靈實醫院有接收部分內科病人，但杯水車薪，而另一間急症醫院將軍澳醫院則無提供支援，形容聯合醫院是「孤兒寡婦」。有工會稱要隔離的職員包括6至8位醫生，他們需要擔任門診及當值工作，現需要隔離後嚴重打擊醫院服務，醫院已經向總部「扯白旗」。

聯合醫院因大爆發，需要關閉2D病房、60至70名醫護亦要隔離。該院內科使用率為101％，該院醫護黃小姐(化名)指，內科女病房近日較爆滿，全天候都要加床，病房門口、治療室都是病床，床與床之間可能連40厘米的床頭櫃都無法放置，病人近至可以手挽手。

總之可能個病人唔使用氧氣，有個窿就塞入去，唔出奇嘅事。 聯合醫院醫護黃小姐(化名)

指將軍澳醫院未有援手

為安排新入院內科病人入住，以先了解及穩定其病情，內科醫護長期都要向外科、骨科、耳鼻喉科借床，疫情下亦不例外，監察病房未變身前就是婦科病房。黃小姐形容身為九龍東醫院聯網龍頭的聯合醫院是「孤兒寡婦」，聯網內主責復康服務的靈實醫院幫助不大，「最多啲床畀我哋醫院病人轉去做復康，但一日十張八張床，其實幫唔到啲咩。將軍澳醫院更加唔會（幫手），唔會話聯合唔夠床，將軍澳幫手收。」

她又稱「我哋無腦外科、腫瘤科、心胸外科、創傷，假設病人喺聯合醫院門口被車撞，撞到手斷腳斷，我哋搞唔掂，要搵QE（伊利沙伯醫院）。」

馬仲儀指6至8名醫生要檢疫，嚴重打擊醫院服務。（資料圖片/羅君豪攝）

或多達8名醫生要檢疫 嚴重打擊服務

據公共醫療醫生協會會長馬仲儀了解，聯合醫院原有兩個可收納40至50名病人的內科病房，已轉收確診患者，另有半個為監察病房，令內科病房用量緊張，而要檢疫的醫護中，有6至8人為醫生，包括資深醫生，他們要擔任門診工作及當值，現時要隔離14日，嚴重打擊醫院服務。

劉家獻指，聯合醫院至少有6、70名醫護人員須檢疫隔離。(黃舒慧攝)

聯合向總部「扯白旗」 但料仍難解困

馬指聯合醫院已經向醫院管理局總部「扯白旗」，估計會有新調動，但認為跨聯網合作困難較大。醫管局總行政經理劉家獻在疫情記者會表示，因應聯合醫院爆疫，有員工要到檢疫中心隔離，暫時未知醫生、護士比例，承認對人手安排有影響，將調配院內人手，協調不同服務。