彩雲邨豐澤樓互委會：政府連日修喉管已覺不妥　籲住戶勿撤走

本港新冠肺炎疫情持續，香港大學團隊在彩雲（二）邨進行污水病毒監測，發現豐澤樓有4個污水樣本驗出新冠肺炎病毒，政府要求全幢居民強制檢測。彩雲邨豐澤樓互助委員會秘書藍小姐稱，聽聞昨晚有衞生署人員帶走兩名高層住户。她呼籲居民不要搬遷到其他地方居住，「自己都唔知有無事，惹到其他人就唔好。」 該大廈居民今早紛紛接受檢測，又用漂白水清潔家居。有高層住戶稱，已買了五天份量的餸菜，希望未來數天盡量不外出；亦有低層住戶表示，「平時唔閂窗，閂咗空氣就唔流通，但都焗住要閂窗。」

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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彩雲邨豐澤樓互助委員會秘書藍小姐呼籲居民不要搬遷到其他地方居住，「自己都唔知有無事，惹到其他人就唔好。」（羅國輝攝）

彩雲邨豐澤樓互助委員會秘書藍小姐稱，留意有政府人員連日來檢查和修理喉管，已覺得大廈有不妥。而她聽聞昨晚有衞生署人員帶走兩名高層住户。她認為「渠管問題比較大件事」，坦言擔心受感染，會用漂白水清潔家居。她呼籲居民不要搬遷到其他地方居住，「自己都唔知有無事，惹到其他人就唔好。」為了大家安全，亦不介意入住檢疫中心。

同邨的明麗樓早前出現10多宗個案，藍小姐指豐澤樓和明麗樓共用升降機，「人多出出入入，有感染都唔出奇」。

居於豐澤樓21樓的公女士表示，媳婦已買了五天份量的餸菜，希望未來數天盡量不外出。（羅國輝攝）

居於豐澤樓21樓的公女士表示，她一家四口包括一名嬰兒，「今朝睇到新聞就好驚」，立即外出接受檢測。她說，媳婦已買了五天份量的餸菜，希望未來數天盡量不外出。家居清潔方面，她會倒漂白水到喉管清洗，並盡量遮蓋日常用品。

▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

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居於豐澤樓5樓的吳先生表示，剛在家中用漂白水消毒，現在前往社區中心檢測。（歐陽德浩攝）

居於豐澤樓5樓的吳先生表示，剛在家中用漂白水消毒，現在前往社區中心檢測。他坦言，過去曾改裝家中的水渠，但廁所長期有糞味散發，早前已致電管理處並完成維修。

吳續指，鄰近單位的糞味經抽氣扇抽出室外，但大廈通風將糞重新吸進室內。「我哋平時唔閂窗，閂咗空氣就唔流通，但都焗住要閂窗。」他更斥，附近牛池灣的居民不戴口罩外出，認為容易傳播病毒。

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政府刊憲，要求在本月15日至28日期間曾身處彩雲二邨豐澤樓超過2小時人士，須於本月31日前接受強制檢測。食衞局發言人表示，港大跨學科團隊研究發現，明麗樓及豐澤樓的污水樣本檢測持續呈陽性，在參考專家意見後，決定在第599J章下作出強制檢測公告。