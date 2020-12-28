新冠肺炎｜聯合醫院爆疫　梁子超倡高度護理病人覆檢　醫護戴N95

聯合醫院院內大爆發，呼吸系統專科醫生梁子超認為，爆發源頭源於懷安科病人未能妥善戴口罩、有病徵又未能即時尋求協助，變成隱形病人。他指公立醫院普通科病房的鮮風量，並非全然理想，可能出現空氣傳播現象，建議當局將需要餵食、抽痰照顧的病人，集中入住方便醫護照顧的病房，醫護亦要配上N95口罩。

梁子超今早在香港電台節目《千禧年代》稱，普通科病房醫護的保護裝備無法控制近距離的空氣傳播，而今次涉事病人可能無法戴好口罩，令疫情較難控制，首先應該為有需要高度護理的病人三至五日就要重新檢測，重覆測試越早發現患者，控制到的成本效益是最高。

他又稱普通科病房醫護無戴面罩、眼罩保護，一旦眼部及面部遭病人飛沫噴中，容易受到感染，建議醫管局將要高度護理的病人集中照顧，方便醫護輪流照顧，醫護亦要戴上N95口罩，但毋須全日都戴上。

梁子超指，醫院應該為需要高度護理的病人重覆測試，並安排配上N95口罩的醫護集中照顧他們。（資料圖片／林若勤攝）

公共醫療醫生協會會長馬仲儀在同一節目稱，醫護一直根據院方感染控制指引配戴保護裝備，包括口罩，替病人更換尿片會穿上保護衣、餵食時戴面罩，若過程短暫可能無戴面罩，而安排懷安科病人家屬探訪時，都會為家屬登記資料及探熱，「唔會話懷安科就掉以輕心」，對同事遵從指引後仍然染疫感不幸。

至於是否需要提高保護裝備級別，馬仲儀稱當局指引仍然維持照顧高危、急救、確診病人才戴上N95口罩，其他情況主要都是外科口罩。她促請當局審視指引，當發現好多醫院一般病房空氣流通都不足，就應該更改指引。

馬仲儀指除了醫生，物理治療師等專職醫療同事都可能要隔離，會影響有關服務。(資料圖片)

聯合醫院爆發，令60至70位醫護要隔離。馬仲儀稱非常擔心院內爆發事件，有關醫護都是每日結伴工作的同事，大家心情都不好，而且當中有6至8位醫生及實習醫生都要隔離，他們亦擔任門診及當值工作，物理治療師及職業治療師等專職醫療員工可能都要隔離，有關服務都有機會受影響。