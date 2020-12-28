新冠肺炎｜新增61宗確診　源頭不明佔19宗　瀝源邨榮瑞樓或須強檢

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（28日）公布新增61宗確診個案，其中19宗源頭不明。衞生署表示，沙田瀝源邨榮瑞樓再新增一宗初步陽性個案，若患者最終確診，累計4單位、共7人受影響，最快明日發出強制檢測公告。

聯合醫院2D病房增6宗

本港今日新增61宗確診個案（#8612至#8672），涉及17男44女，年齡介乎1歲至100歲，60宗屬本地個案，當中17宗從臨時檢測中心發現，源頭不明佔19宗；其他41個個案方面，6宗涉及聯合醫院2D病房，1宗涉及將軍澳藍田隧道群組。另有40多宗初步陽性個案。

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瀝源邨再次出現疫廈，榮瑞樓有4戶共7人中招，料居民需強制檢測。（資料圖片／盧翊銘攝）

榮瑞樓4單位共7人染疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前已於瀝源邨榮瑞樓派發樣本樽，發現再多一宗初步陽性個案，累計有4單位受影響，涉及7人，其中3單位屬同層及「打對面」，另一個則是樓上但不同號碼單位；若患者最終確診，政府明日會發出強制檢測公告。她指出，不同單位的確診住戶互不相識，但因有機會出入時見面，或透過飛沫傳播。

她又提醒，近期食物及衞生局發出不少強制檢測公告，呼籲市民留意公告屬法例規定，若不遵守即屬違法。