新冠肺炎｜聯合爆發停收確診患者　醫管局加五招防感染

觀塘聯合醫院2D病房爆發，有12名病人及7名醫護人員染疫，60至70名醫護要隔離，2D病房要關閉。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（28日）指，聯合醫院會停收確診患者，但暫時不會將已住院病人分流至其他醫院，公立醫院亦有五招提升防感染控制措施，包括為有病徵但陰性病人入院兩日內再檢測、醫護替病人進行口部護理工作時要戴護目鏡等。

今次爆發的「超級傳播者」首次檢測呈陰性，醫管局總感染控制主任賴偉文稱，會提升防感染控制措施：

1.入院時有呼吸道病徵而檢測呈陰性者，兩日內會再抽取下呼吸道樣本檢測，包括痰涎、深喉唾液，有需要時可以再檢測，並減少病人調動病床。

2.醫護餵食病人或口部護理時，除了口罩，亦要戴上護目鏡、保護衣及手套，毋須配戴N95口罩，因沒有霧化程序。高拔陸補充，防護裝備使用原則為「應用則用」，但現時裝備達6個月庫存，若同事安心使用更多裝備都無問題，已跟醫院部門主管交代。

3.透過恩恤探訪病人的家屬，探訪前需做測試確保陰性。若時間不許可，探訪後亦要做檢測。探訪時要戴著保護衣。

4.定期為公院員工檢測，參考本地及外國經驗，約每兩周一次。

5.加快採購病人專用儀器，預料明年上半年使用。如血壓計、袖帶等。

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