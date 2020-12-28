新冠肺炎｜越南非法入境者第二次檢測確診　6羈留人士須檢疫

本港新冠肺炎疫情持續，本港再有越南籍非法入境者證實染疫。入境處今日（28日）公布，昨日（27日）下午接獲衞生防護中心通知，一名被羈留於馬頭角羈留中心的越南籍非法入境人士確診，入境處指該名非法入境者首次檢測呈陰性，第二次檢測後確診。6名與確診者同處羈留室的被羈留人士被列為密切接觸者，須送往檢疫中心隔離。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，連續兩日有越南籍非法入境者確診，入境處會安排青山中心全部人員檢測，兩人較大可能於社區感染，但不排除其他可能性。

一名被羈留於馬頭角羈留中心的越南籍非法入境人士在12月27日確診新冠肺炎。（入境處圖片）

患者本月14日起被羈留 等候遣返

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指出，該名越南籍非法入境（個案編號8620）者上月13日到港，本月10日被警方拘捕，並帶到旺角警署，14日送往青山灣入境事務中心，之後再到馬頭角羈留中心。

入境處表示，因應新冠肺炎疫情，現時所有新進入中心的被羈留人士，均需進行病毒測試：此外按衞生防護中心建議，該名越南籍非法入境人士在進行第一次測試後，均需於被羈留的14天內再次進行病毒測試。

入境處續指，該名人士自本月14日起被羈留於馬頭角羈留中心等候遣返，在新進入中心時的病毒測試為陰性，惟於26日進行第二次病毒測試後，於昨日下午確診，已被即時送往醫院接受治療。6名與確診者同處一個羈留室的被羈留人士，被列為該確診者的密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

入境處指出，會積極配合衞生防護中心的檢疫措施及指示，盡快安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試並即時暫停所有探訪，直至另行通知。同時，入境處亦已全面清潔及消毒相關羈留設施。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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另一越南非法入境者昨日確診

昨日有一名羈留青山灣入境事務中心的越南籍人士確診，他在本月21日在打鼓嶺因非法入境被警方拘捕，之後單獨囚禁在上水及打鼓嶺警署，25日轉到青山灣中心，入境處採集其深喉唾液樣本時，發現他對新冠病毒呈陽性，該人士跟另外兩名越南籍非法入境人士在中心同一位置逗留，該兩名人士被列作密切接觸者。