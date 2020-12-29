新冠肺炎｜前線醫護工會斥醫院中層阻前線用防護裝備　醫管局卸責

新冠肺炎持續，觀塘聯合醫院2D病房有群組爆發，有12名病人及7名醫護人員確診。醫院管理局昨天（28日）公布公立醫院加強預防感染控制措施，包括醫護人員替病人做口部護理時，須配戴護目鏡或面罩。 香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文，今天（29日）在港台節目《千禧年代》 中表示，醫護人員有按指引使用個人防護裝備，不滿醫管局管理層昨於記者會卸責，反指前線醫護無按指引配戴防護裝備。他又指，個別醫院更有中層管理人員，以行政手段阻撓前線使用個人防護裝備。

聯合醫院檢測站設有臨時檢測站。（歐嘉樂攝）

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，醫管局早前指責醫護人員感染新冠肺炎，是因沒有配戴護目鏡和面罩。他批評醫管局卸責，對有關說法有保留。他強調醫護人員恰如其分，按照感染控制指引，使用個人防護裝備。

劉續指，曾有醫院中層管理人員，嘗試以行政手段阻撓前線使用個人防護裝備，以要點算紀錄裝備數量為由，在員工使用裝備時質問原因。劉透露，涉及的中層人員包括聯網病房經理或部門運作經理，他們並不願前線醫護人員使用裝備，過往更有違反裝備使用指引情況。

醫管局指引要求員工為病人做口部護理和餵食時，須配戴護目鏡或面罩。劉凱文認為，指引未必能全面保護員工，如扶抱病人和替他們洗澡等護理程序，都是「近身」和高危，防不勝防，認為指引有待釐清。

至於當局為醫護人員提供病毒檢測，他認為應屬自願參與，若強制要員工檢測，變相提早在醫管局實行健康碼。他質疑，若強制要求檢測，醫護人員做檢測後是否不必上班，先接受隔離，否則措施只會擾民，又認為屬徒勞無功和勞民傷財。

劉凱文又指，昨晚收到聯合醫院醫護人員反映，傳聞正接受隔離的醫護人員，需要扣病假。他表示，指控若屬實是不能接受，工會正向醫管局求證。