新冠肺炎・12.29｜增53宗　一幢大廈出現兩宗個案或即須強制檢測

新冠肺炎第四波疫今日（29日）重點： 新增53宗個案，當中三宗列為輸入個案。累計增8,725宗 今日初步確診40多宗。 36宗與早前確診者有流行病學關連，餘下14宗感染源頭不明。 再多2名患者不治，分別為一名71歲女病人及一名59歲有長期病患的男病人，累計死亡患者增至143人。 污水樣本對病毒呈陽性的在彩雲邨豐澤樓，有三名居民初步確診，三人均有病徵。

確診食肆｜九龍城樂園等11間上榜 一女患者到K11 Musea Tearoom

【00:52】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（29日）公布新增53宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增11間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾去K11 Musea的 Afternoon Tea TEAROOM，另有兩個案曾去九龍城市政大廈內的茶餐廳樂園。

25歲女患者在12月23日到訪K11 Musea的Afternoon Tea Tearoom。（官方FB圖片)

新冠肺炎｜指定期間身處沙田瀝源邨榮瑞樓人士 須元旦或之前檢測

【00:36】食物及衞生局對沙田瀝源邨榮瑞樓發出強制檢測令，任何在今年11月29日至本月29日期間曾身處榮瑞樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於明年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在本月25日至29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心廁所喉管淤塞 政府緊急清理沙井內雜物

【00:30】新冠肺炎疫情持續，830名確診者的密切接觸者正在竹篙灣檢疫中心接受14天強制檢疫，不過該檢疫中心有營舍廁所喉管淤塞，政府周二（29日）表示，已安排承建商緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。

另外，青衣華逸酒店本用作「等待檢測結果中心」，但自12月28日起，就加入成為「檢疫中心」，提供700個單位。

政務司司長張建宗稱，衞生署的檢疫中心專責小組已增派人手，現時已由31名人員增至54名人員，希望能夠於檢疫令發出後24小時內聯絡有關密切接觸者，安排專車將他們送往檢疫中心接受檢疫。

工作人員緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 (政府新聞處圖片)

確診大廈｜采頤花園11座3宗源頭不明或強檢 華僑大廈增至8人染疫

12月30日【00:12】新冠肺炎疫情繼續蔓延多區，周二（29日）新增53宗確診個案，同日政府宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩周有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，新蒲崗采頤花園11座新增一宗「本地個案」，即感染源頭不明的確診居民，過去14日該大廈另有4宗個案，當中2人同列為「本地個案」，累計三宗感染源頭不明，在新規定下料需列入強檢名單。

新蒲崗采頤花園11座一名67歲女住戶確診，近日累計有3名住戶感染源頭不明。（資料圖片）

新冠肺炎｜長洲西園營地報警 疑有人扮衞生署致電稱曾有患者到訪

【23:10】在漁護署及康文署的露營地點封閉下，不少市民在聖誕假期都到私人的露營場租場，香港著名的私人營地長洲西園在平安夜突然宣布停業，指有兩名新冠肺炎確診患者曾經在12月20至23日到訪，會清潔至12月30日。

不料，事件一波三折，及至昨日（28日）下午長洲西園網站上突然發布通告，指早前有遊客確診的事件屬於有人惡意誣捏，園方已經報警處理。

香港01向衛生署查詢，衛生署指已經知悉有關事件，並已經做出跟進，提醒市民保持警覺。

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港人北上避疫逼爆深圳檢疫酒店 1月5日起需示訂房單方准入境

【22:00】政制及內地事務局表示，深圳市今日（29日）公布自明年1月5日上午10時起，由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，除必須持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，亦必須出示14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店預約確認單的新規定，港府呼籲市民須留意並確保能符合相關規定，以免在進入深圳時出現困難。

政府發言人稱，由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士必須預先透過深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約在14天集中隔離醫學觀察期間入住的酒店，明起（30日）上午10時正式上線。假如有關人士未能入境深圳而折返香港，或須根據香港法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》接受強制檢疫14天，提醒市民應格外小心注意。

新冠肺炎｜運輸署工程師確診 西九龍政府合署工作 上周二曾上班

【21:28】運輸署一名工程師確診。署方表示，該名人員的辦公室地點位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓，並不對外開放，最近一次上班日期為本月22日，他最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施，個案相信與其家人早前受感染有關。他的工作地點會於明日（30日）安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

確診大廈｜政府修定疫廈須強制檢測規定 張竹君指有數十座符定義

【21:15】第四波新冠肺炎疫情持續，疫廈遍布港九新界，不少是同幢有多名居民染疫。食物及衞生局今日（29日）宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告。

至於新增要進行強制檢測的大廈，即日增加兩幢，包括新增一名確診者的瀝源邨榮瑞樓，累計4單位、共7人受影響；以及坪石邨藍石樓，累計有3單位、共4人受中招，涉及層數及座向均不同。

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新冠肺炎｜機場三跑工程三工人染疫 承辦商安排員工檢測

【20:41】機場管理局公布接獲報告，一名三跑道系統工程分判商工人及兩名承辦商工人分別證實確診及初步確診，而一名香港機場地勤服務有限公司的員工被列為緊密接觸者。所有相關工作範圍及接載員工往返工地的船隻均已進行清潔及消毒。

【17:23】環境局副局長謝展寰表示，污水檢測計劃會集中化驗強制檢測大廈及鄰近大廈的污水，看強檢後是否找得出所有患者，可以再跟進。

【17:10】何婉霞表示，佛教醫院護士初步確診，曾與5名同事吃過飯，包括啟德兒童醫院、東區醫院，仁濟醫院、瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院。

新冠肺炎｜佛教醫院女護士初確 曾與10名同事食飯 涉及6間醫院

【17:03】張竹君表示，港大、理大及衞生防護中心進行新冠病毒基因分析，由12月1日起到港人士，4日至20日之間抵港輸入個案，都有英國的新冠肺炎變種病毒，至今共有8位個案。

新冠肺炎｜增5患者驗出英國變種病毒 2南非輸入個案病毒基因待查

【16:52】何婉霞：聯合醫院2D病房多一名護士初步確診。佛教醫院護士初步確診，早前曾做護理工作時，曾經照顧新冠肺炎確診者，協助深喉唾液樣本，有戴手套，沒有帶面罩。

【16:48】彩雲二邨豐澤樓初步陽性個案有3人，涉兩個單位，一單位涉2人，一單位1人，昨天去檢測中心取樣。3人都有病徵，2人單位住戶一人24日有發燒，家人25日咳。另一單位初步陽性患者28日有咳。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、環境局副局長謝展寰、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

徐德義表示，過去2周，源頭不明約佔35%，隱形傳播鏈仍然存在。

政府資助港大進行的跨學科研究發現彩雲（二）邨豐澤樓，污水樣本持續陽性現象，可能有患者身處大廈。豐澤樓都有增設採樣站，12月28日設立，已為721名市民採樣，發現3宗初步陽性個案。

張竹君：今增53宗確診個案，本地個案︰50宗，3宗輸入個案，2宗來自南非，1宗是#8686，是印尼傭工，12月11日 抵港,坐 CX 796，銅鑼灣一酒店檢疫直至24日，25日去旺角體檢，再去將軍澳僱傭公司。無源頭個案︰ 14 宗；其他關連個案︰ 36宗。今日初步確診︰ 40多宗。

瀝源邨榮瑞樓、坪石邨藍石樓居民需強制檢測。現推出新規定，兩周內2個無關連單位有人確診，全幢須強檢。

【15:58】一名59歲有長期病患的男病人（個案編號﹕6894），於12月6日因氣促被送往廣華醫院，其後確診感染2019冠狀病毒病，並入住深切治療部。病人治療期間病情惡化，一日後轉送到東區尤德夫人那打素醫院深切治療部繼續治療。病人的情況持續惡化，於今日中午十二時零五分離世。連同此個案，本港至今143名患者死亡。

【15:14】消息透露，本港今日新增超過50宗新冠肺炎確診個案。

【13:50】一名駐守紅磡分區雜項調查小隊的36歲女警員初步確診新型肺炎。她的家人較早前經測試後得知對新型冠狀病毒呈陽性反應。該名女警員被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心進行隔離。其後，該名女警於檢疫中心進行初步測試，於今早（29日）發現同樣對新型冠狀病毒呈陽性反應。該名女警於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。她最後一日上班日為12月23日。

新冠肺炎｜駐守紅磡分區36歲女警員初步確診 其家人早前確診

▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

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新冠肺炎｜彩雲豐澤樓連續4天污水樣本呈陽性 潘烈文形容不尋常

【12:59】政府早前資助香港大學團隊進行監測污水中新冠病毒量的初期研究，研究發現彩雲邨豐澤樓連續5日有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性反應。參與研究的香港大學公共衛生學院教授潘烈文（29日）在港台節目《千禧年代》 上表示，之前未有像豐澤樓般，連續4天的污水樣本呈陽性，形容為不尋常，而該幢樓至今未有確診個案。

新冠肺炎｜聯合醫院爆疫2D病房71歲女病人離世 群組累計兩死

【12:14】聯合醫院發言人今日（29日）公布，一名71歲確診女病人（個案編號：8377）於今日離世。病人於9月1日因末期病患，入院接受治療，由於病人情況持續惡化，延至今日凌晨4時32分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。離世患者為聯強爆疫的2D病房群組病人，已是該群組第二名離世死者。而疫情爆發至今，本港累計有142名患者死亡。

新冠肺炎｜前線醫護工會斥醫院中層阻前線用防護裝備 醫管局卸責

【10:40】香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文，今天（29日）在港台節目《千禧年代》 中表示，醫護人員有按指引使用個人防護裝備，不滿醫管局管理層昨於記者會卸責，反指前線醫護無按指引配戴防護裝備。他又指，個別醫院更有中層管理人員，以行政手段阻撓前線使用個人防護裝備。

【09:40】政府於觀塘秀雅道遊樂場設置流動採樣站，為基督教聯合醫院工作人員、訪客及病人提供免費檢測服務。該採樣站今日（29日）服務時間有所更新，會於中午起至晚上8時提供服務。

新冠肺炎｜20須強檢大廈19為公屋居屋 專家：樓齡老、設計助傳播

確診食肆｜增24間 荃灣丸龜製麵、金禧花園吉野家等連鎖店上榜

【00:53】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（28日）公布新增61宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增24間食肆曾有患者到訪。

當中包括多間連鎖餐廳，包括丸龜製麵、吉野家、大家樂、美心、大快活、海港酒家、euro gogo等。

有確診者活動較頻繁，編號8579的35歲男患者12月21日病發，一直到27日才確診，發病後曾到訪5個地點，包括在聖誕節日曾到葵涌廣場鄧媽媽過橋水餃。

新冠肺炎｜政府派出近54萬樣本瓶 收回不足一半 陽性個案238個

【00:35】食物及衞生局周一（28日）深夜出稿回應，強調本港較常選用的採樣模式，即「深喉唾液樣本」、「鼻咽拭子」和「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，在檢測準確度和靈敏度等方面大致相約，至今均有效識別患者。

此外，由11月15日至12月22日共派發近54萬個樣本瓶，但僅收集到近24萬個樣本進行檢測，當中發現238個陽性個案，佔0.1%。

確診大廈｜深水埗華僑大廈增5人確診 鯉魚門邨鯉隆樓累計7人染疫

【00:23】本港疫情持續蔓延，周一（28日）再新增61宗確診個案，累計8,672人染疫。衞生署衞生防護中心夜晚更新確診者住宅大廈名單，部分大廈單日新增3宗或以上確診個案，當中深水埗大埔道華僑大廈情況最嚴峻，多5名居民染疫，其中3名是女童，疑與早前同大廈另一宗確診個案有關。

在爆疫地區方面，九龍區居民佔約一半，當中深水埗區佔12宗。

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昨日總覽：新冠肺炎．12.28｜新增61宗確診個案 一日4名年長患者不治 新冠肺炎．最新｜一日奪四命 仁濟及屯門醫院各一長者下午不治 彩雲邨豐澤樓有單位拆除馬桶氣喉 專家促快用牛皮紙封口阻病毒 新冠肺炎｜聯合醫院爆疫病房環境檢測 有共用水嚨頭驗出帶病毒 新冠肺炎｜越南非法入境者第二次檢測確診 6羈留人士須檢疫 未現確診個案 彩雲邨豐澤樓4污水樣本對病毒呈陽性 全幢須強檢

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▼聯合醫院員工到流動採樣站接受檢測▼

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