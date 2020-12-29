新冠肺炎｜政府派出近54萬樣本瓶　收回不足一半　陽性個案238個

政府早前要求高危群組提交深喉唾液樣本檢測，但政府專家顧問之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇透露，有3%的樣本沒有人類基因，即樣本為「水喉水」。食物及衞生局周一（28日）深夜出稿回應，強調本港較常選用的採樣模式，即「深喉唾液樣本」、「鼻咽拭子」和「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，在檢測準確度和靈敏度等方面大致相約，至今均有效識別患者。 此外，由11月15日至12月22日共派發近54萬個樣本瓶，但僅收集到近24萬個樣本進行檢測，當中發現238個陽性個案，佔0.1%。

政府在11月15日至12月22日派發近54萬個樣本瓶，收回不足一半，為近24萬個樣本進行檢測，當中發現238個陽性個案。（資料圖片）

「須檢必檢」六成用拭子採樣

食物及衞生局表示，自11月15日至12月22日，透過「須檢必檢」途徑，合共進行超過45萬次檢測，當中採用專業拭子採樣佔近六成。同期市民到社區檢測中心進行的收費檢測服務，亦已經進行了超過22萬次專業拭子採樣檢測，佔該期間本港合共進行的136萬次檢測接近五成。

至於在社區進行「應檢盡檢」和「願檢盡檢」的監測，透過全港188個派發點（包括47間醫管局指定普通科門診診所、全線121間郵政局及20個港鐵站設置的自動派發機）以及83個收集點為市民進行免費檢測，確實能便利自覺有較高感染風險或輕微不適的市民遞交深喉唾液樣本。自11月15日至12月22日，政府已透過上述派發點，派發近54萬個樣本瓶，並收集到近24萬個樣本進行檢測，當中發現238個陽性個案。

發言人表示，會按實際情況，包括檢測用途、現場環境、對市民的便捷性等因素，採用不同採樣方法。

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